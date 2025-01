Zone euro: le taux de chômage stable à 6,3% en novembre (Eurostat)

Le taux de chômage est resté stable en novembre dans la zone euro, à 6,3% de la population active, un taux inchangé depuis août, a annoncé mardi Eurostat.

Malgré la faible croissance économique, l’indicateur se maintient à son plus bas niveau depuis que l’office européen des statistiques a commencé à compiler cette série en avril 1998 pour les pays partageant la monnaie unique (au nombre de vingt désormais). Sur un an, le taux de personnes sans emploi s’inscrit en baisse de 0,2 point.

Pour l’ensemble de l’Union européenne, le taux de chômage a atteint 5,9% en novembre. Il est également inchangé depuis août, son point bas historique. Quelque 12,97 millions de personnes étaient au chômage en novembre au sein des 27 États membres de l’UE, dont 10,82 millions dans la zone euro. Le taux de chômage s’établit à 5,8% en Belgique (stable par rapport à octobre), contre 3,4% en Allemagne, selon les données harmonisées d’Eurostat. Il s’élève par ailleurs à 7,7% en France et à 6,3% au Luxembourg.

Les taux les plus faibles de l’UE ont été enregistrés en République tchèque (2,8%), en Pologne (3%) et à Malte (3%). Les plus élevés ont été relevés en Espagne (11,2%), en Grèce (9,6%) et en Finlande (8,7%). Dans ses dernières prévisions économiques publiées en novembre, la Commission européenne prévoit une stabilisation du taux de chômage à 6,3% en 2025 et 2026 dans la zone euro, et à 5,9% sur le même horizon à l’échelle de l’UE.