Yves Delatte (Sonaca) : « Depuis 2019, dans l’aérien, nous sommes des experts en gestion de crise »

Dans notre Trends Talk, le CEO se félicite des excellents résultats de l’entreprise en 2022 et souligne les perspectives encourageantes du secteur aéronautique. Cap sur la décarbonation du secteur !

Yves Delatte, CEO de la Sonaca, est l’invité de notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. Il se félicite du bilan 2022 de son entreprise et des perspectives : reprise du secteur aérien, décarbonation, retour stratégique du secteur de la défense, regard vers l’espace…

« Nous avons connu en 2022 une année qui a été excellente, souligne Yves Delatte. Nous avons augmenté notre chiffre d’affaires de 30% par rapport à 2021 pour arriver proche des 600 millions d’euros. Nous avons triplé notre résultat opérationnel à 46 millions d’euros, dans un contexte qui n’était franchement pas évident parce qu’on a empilé les crises ces dernières années. D’abord, la crise du 737 aux Etats-Unis avec l’arrêt du principal programme de Boeing, puis la crise du Covid qui nous a tous touchés et qui, dans l’aéronautique, nous touche dans la durée. Et puis évidemment, comme l’ensemble de nos concitoyens et les entrepreneurs l’ont ressenti, la crise de l’inflation et de l’énergie. Malgré tous ces challenges, on a réussi à dépasser nos objectifs. »

« Réagir immédiatement »

Avec la crise du Covid, l’industrie aéronautique avait divisée par deux du jour au lendemain, souligne le CEO de la Sonaca. Le rattrapage est en cours. « C’est une industrie tellement complexe, il faut que les chaînes d’approvisionnement se reconstituent, explique-t-il. Nous nous attendons à retrouver notre niveau d’avant Covid d’ici 2024 ou 2025. » Si la guerre en Ukraine n’a pas eu un impact direct sur la Sonaca, la perturbation des flux mondiaux soulève toutefois des problèmes d’approvisionnement toutes les semaines. « De la peinture, des pièces… Il manque un boulon et nous ne sommes pas capables de livrer notre produit. Depuis 2019, nous sommes devenus des experts en gestion de crise. Nous avons mis en place un processus de gestion de crise qui est efficace et qui nous permet de réagir immédiatement, avec les bonnes décisions. »

La gestion des coûts est, aussi, « une quête permanente ». « Il faut savoir que dans l’industrie aéronautique, chaque année, les prix des avions diminuent. On le voit : hormis la récente évolution en raison de l’évolution des prix du carburant, les prix des billets d’avion ont baissé. La marge est en permanence sous pression dans l’aviation commerciale. On doit améliorer note productivité, automatiser nos processus, redesigner nos produits pour contrer l’inflation… On a eu la chance chez Sonaca d’avoir conçu nous-mêmes la majorité de nos produits, on peut les remettre sur le métier. »

« L’aviation durable de demain »

Les perspectives sont-elles bonnes ? Sonaca recrute deux personnes chaque semaine en Belgique. « Nous sommes en train d’investir énormément d’énergie de moyens pour imaginer l’aviation durable de demain », souligne le CEO. Qui évoque aussi longuement, dans notre Trends Talk, les perspectives en matière de défense et d’espace.

Dans tous les sujets, Yves Delatte se dit « optimiste par nature » et aime voir la bouteille « plutôt à moitié vide qu’à moitié pleine » et l’exprime au sujet de la récente étude sur l’attractivité de la Belgique. « La plupart des journaux ont titré sur le fait qu’il y avait 4% d’investissements étrangers en moins en Belgique en 2022. Mais quand on lit bien, on se rend compte qu’il y a 16% d’emplois qui ont été créées en plus par ces investissements. »