Votre métier est-il voué à disparaître dans un avenir proche ?

Le World Economic Forum a publié une étude intitulée « The Future of Jobs Report 2023« sur l’évolution des métiers en Europe et dans le monde, rapporte La Tribune de Genève. La numérisation croissante de la société provoque des changements majeurs dans le monde du travail. L’intelligence artificielle, ChatGPT en tête, menace de nombreuses fonctions, alors que de nouveaux postes seront créés dans le futur proche.

Le rapport du World Economic Forum s’est penché sur 803 entreprises – employant collectivement plus de 11,3 millions de travailleurs – à travers 27 groupes industriels et 45 régions du monde. L’organisation a modélisé la création d’emplois entre 2023 et 2027. Plus de 85% des organisations interrogées identifient l’adoption accrue des nouvelles technologies et l’élargissement de l’accès au numérique comme les tendances les plus susceptibles d’entraîner une transformation majeure de leur organisation.

Les effets les plus importants en termes de création et de destruction d’emplois viennent de l’environnement, de la technologie et de l’économie World Economic Forum

Les organisations estiment aujourd’hui que 34 % de toutes les tâches liées à l’entreprise sont effectuées par des machines, les 66 % restants étant réalisés par l’homme. Aujourd’hui, les répondants ont toutefois revu à la baisse leurs attentes sur l’automatisation qui se produira dans le futur, pointe le rapport. Elles prévoient que 42 % des tâches professionnelles seront automatisées d’ici 2027.

83 millions d’emplois vont disparaître

Selon le WEF, au total, 69 millions d’emplois seront créés, alors que 83 millions vont disparaître. Les auteurs de l’étude se sont penchés sur le « churn », ou l’« attrition » des emplois, c’est-à-dire le roulement entre la création et la disparition de postes pour une même profession, explique La Tribune, chiffre du rapport à l’appui.

Les domaines qui risquent de subir le plus de changements sont ceux des médias, du divertissement et du sport, avec 32 % de changements d’ici à 2027. Le secteur public, ainsi que les technologies de l’information et la communication numérique suivent, avec 29 % d’emplois disparus ou créés dans ces secteurs. De nombreux autres domaines seront touchés, comme l’agriculture, la santé ou encore l’énergie.

Médias et secteur public menacés

Les organisations interrogées prévoient 26 millions d’emplois en moins d’ici 2027 dans une série de fonctions administratives, impactées principalement par la numérisation et l’automatisation. La majorité des fonctions qui devraient connaître le déclin le plus rapide sont celles de bureau ou de secrétariat. En décroissance, on retrouve de nombreux métiers impliquant le contact humain, tels que les guichetiers et autres employés de banque, les employés des services postaux, les caissiers,…

Les métiers du numérique sont, eux, poussés vers le haut du classement en termes de créations de nouveaux postes, dans les domaines de la cybersécurité notamment, de la gestion des données numériques ou du marketing digital.

Une croissance de l’emploi à grande échelle est, par ailleurs, attendue dans le domaine de l’éducation, de l’agriculture et du commerce numérique. Les emplois dans le secteur devraient augmenter d’environ 10 %, ce qui se traduira par 3 millions d’emplois supplémentaires dans le secteur éducatif.

Croissance de l’emploi dans l’éducation et l’agriculture

Les emplois dans l’agriculture, notamment les conducteurs d’engins agricoles, devraient aussi connaître une augmentation d’environ 30 %, soit 3 millions d’emplois supplémentaires. Le rapport du WEF prévoit encore une croissance d’environ 4 millions d’emplois numérique, tels que les spécialistes du commerce électronique, de la transformation numérique, du marketing et de la stratégie numérique.

Par ailleurs, toujours selon le WEF, les métiers liés aux énergies renouvelables et au développement durable sont en plein boom. Dans les 50 métiers qui recruteront le plus, celui de « spécialiste en développement durable » figure ainsi en deuxième position.

Les 10 emplois les plus porteurs à l’avenir 1. Spécialiste en intelligence artificielle et apprentissage automatique 2. Spécialiste en développement durable 3. Analyste en intelligence d’affaires 4. Analyste en sécurité informatique 5. Ingénieur financier ou ingénieure financière 6. Analyste de données 7. Ingénieur ou ingénieure en robotique 8. Spécialiste en mégadonnées 9. Opérateur ou opératrice de machinerie agricole 10. Spécialiste en transformation digitale Les 10 emplois les plus menacés 1. Employé.e de guichet de banque et métiers en relation 2. Employé.e de services postaux 3. Caissier ou caissière, vendeur ou vendeuse de ticket 4. Opérateur ou opératrice de saisie de données 5. Secrétaire administratif ou administrative, secrétaire exécutif ou exécutive 6. Opérateur ou opératrice magasinière, magasinier ou magasinière 7. Assistant.e-comptable 8. Législateur ou législatrice, fonctionnaire 9. Employé.e de la finance, des assurances et de la statistique 10. Travailleur ou travailleuse dans le porte-à-porte, les médias

Pour consulter le rapport complet du World Economic Forum (en anglais)