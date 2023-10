Volvo décide d’assembler l’EX30 en Flandre

Volvo va bientôt assembler le modèle EX30, un petit SUV électrique, dans son usine située à Gand, a indiqué jeudi le constructeur automobile suédois à l’agence Belga.

Volvo emploie plus de 7.000 travailleurs en Belgique. L’entreprise est par ailleurs l’un des plus grands employeurs industriels de Flandre.

Deux modèles électriques sont déjà construits à Gand, le XC40 et le C40. Les deux sont très demandés et offrent une sécurité d’emploi, mais l’usine a connu quelques reculs ces dernières années et n’a pas réalisé sa capacité de 250.000 voitures. La crise du coronavirus dans les ateliers et le manque de pièces, principalement de puces, a rendu la construction de voitures électriques difficile.

L’EX30 est un SUV entièrement électrique qui est assemblé depuis peu en Chine, mais Volvo a besoin de capacité de production supplémentaire. La production doit donc se faire à Gand. « Ce modèle supplémentaire renforce notre position au sein de Volvo Cars et garantit que notre usine restera un élément indispensable du réseau de production mondial de Volvo pour les années à venir », a réagi Stefan Fesser, le directeur de l’usine de Gand.

L’EX30 est le troisième modèle entièrement électrique qui sera produit en Europe après le XC40 et le C40. « La capacité de production de véhicules électriques dans la région sera ainsi renforcée », indique le siège international.

Le prix de vente de l’EX30 est à 39.000 euros.

En 2022 l’usine a assemblé 192.991 voitures, dont un tiers étaient entièrement électriques. Selon Volvo, le client demande de plus en plus souvent des véhicules modernes et durables et le constructeur automobile suédois a depuis quelques années l’ambition de ne produire que des véhicules électriques d’ici à 2030.

Plus tôt ce mois-ci, Audi Brussels avait annoncé la suspension de la production de son SUV électrique, le Q4, dans son usine située à Forest. Un coup de massue pour les 3.000 travailleurs permanents et les 500 personnes occupant des postes temporaires, qui avait mené à différentes grèves.