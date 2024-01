Voici les compagnies aériennes les plus ponctuelles du monde, en 2023

Quelles compagnies aériennes ont été les plus ponctuelles en 2023 ? Et combien de leurs avions sont arrivés à l’heure ? Voici les résultats d’une nouvelle étude.

Pour choisir une compagnie aérienne, pour partir en vacances par exemple, le prix est bien sûr un critère. Mais pas que : la qualité générale du service est aussi un élément pris en compte. Tout comme la ponctualité.

A ce sujet, Cirium, société d’analyses de données du monde de l’aviation, vient de publier son rapport annuel. Il se penche sur « l’On Time Performance » des avions, c’est-à-dire le fait si les vols arrivent à l’heure (ou non).

La compagnie aérienne la plus ponctuelle du monde – ou du moins, à échelle mondiale – est ainsi Avianca, une société colombienne et la deuxième plus ancienne du monde. 85,73% de ces vols sont arrivés à l’heure. En 2021, elle était encore au bord de la faillite. Le top 3 est clos par la compagnie brésilienne Azul (85,51%), qui perd sa première place, et Qatar Airways (85,11%).

Suivent l’Américaine Delta Airlines (qui gagne le prix de l’année pour « l’excellence opérationnelle »), l’Espagnole Iberia (la seule européenne du top 10), la Chilienne Latam Airlines, la Japonaise ANA (All Nippon Airways), sa compatriote Japan Airways, Saudia et American Airlines. Leur ratio de ponctualité varie entre 85 et 80%.

Top 10 européen

Si Iberia est la seule compagnie européenne dans le top 10 mondial, elle se fait néanmoins battre à domicile, par sa propre filiale low cost Iberia Express, de 20 points de base (84,58 versus 84,38%). En troisième place on retrouve Austrian, avec 82,99%.

Pour clore le top 10 européen, il y a LOT Polish Airlines, Norwegian Air Shuttle, une autre low cost espagnole : Vueling, Finnair, Norwegian Air Sweden, Iceland Air et la KLM des Pays-Bas. Les performances varient entre près de 83 et plus de 76%.

Le rapport fait uniquement part du top 10. La performance et la position de Ryanair ou de Brussels Airlines ne sont ainsi pas détaillées.

Autres bonnes performances

Avianca est peut-être la compagnie la plus ponctuelle à échelle mondiale, mais à échelle locale, différents acteurs font mieux qu’elle. En Amérique latine, elle se fait damer le pion par Copa Airlines, panaméenne, avec un taux de 89.46%.

Dans la section Moyen-Orient et Afrique, trois compagnies font mieux que Avianca. Il s’agit de Oman Air (92,53%, ce qui est le meilleur taux du monde, toutes échelles confondues), Safair d’Afrique du Sud (92,36%, meilleure ponctualité dans la catégorie low cost, devant Azul et Hong Kong Express) et Royal Jordanian (87,15%).

Aéroports

Cirium se penche aussi sur les performances en matière de ponctualité dans les aéroports. Le cabinet distingue quatre catégories : mondiaux, grands, moyens et petits (top 20). Les trois aéroports mondiaux les plus ponctuels au monde sont ainsi Minneapolis St. Paul International aux États-Unis, Rajiv Gandhi International Airport à Hyderabad en Inde et Kempegowda International Airport à Bangalore, en Inde également. Ils ont tous trois un score de plus de 84% et occupent aussi le top 3 des « grands » aéroports.

Dans la catégorie « moyenne » et « petite », les trois premiers ont un taux d’environ 90%. Il s’agit d’Osaka Intenrational au Japon, Tocumen International au Panama et Jorge Chavez International au Pérou pour les aéroports de taille moyenne et de Mariscal Sucre International à Quito en Équateur, Chubu Centrair Nagoya au Japon et Jose Joaquin de Olmedo Airport à Guayaquil en Équateur également, pour les petits.

Les meilleures performances européennes sont les suivantes : Oslo Airport Gardermoen, 16e dans la catégorie « grands aéroports » (80.08%), Helsinki-Vantaa Airport, 19e dans la catégorie moyenne (80,29%) et Tenerife North Airport aux Îles Canaries, 6e dans la catégorie des petits aéroports (85,30%).