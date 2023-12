Voici la première femme au monde dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars

Du changement dans la liste des personnes les plus riches du monde : la fortune de Françoise Bettencourt Meyers grimpe à 100,1 milliards de dollars. Un record.

Elle est déjà la femme la plus riche du monde, mais ce jeudi, elle a dépassé un nouveau cap : Françoise Bettencourt Meyers devient la première femme au monde à détenir un capital de plus de 100 milliards de dollars. C’est ce que rapporte Bloomberg, dont le Billionaires Index suit de près les mouvements des plus grosses fortunes du monde.

Une bonne partie du patrimoine de l’héritière du groupe L’Oréal est en fait composée d’actions du groupe. Ces dernières connaissent une très bonne année, avec une hausse de 34,5% (10e meilleure performance de l’indice européen Euro Stoxx 50). Ce qui est une meilleure performance que celle d’autres groupes du secteur du luxe, comme LVMH (+6%) et Kering (-17%). Ce jeudi, elle a même atteint un record historique. La fortune de Bettencourt gonfle donc en même temps que l’action.

La femme d’affaires est à la tête de la holding company familiale Tethys. Elle est également vice-présidente du Directoire de L’Oréal. 34% des parts de L’Oréal appartiennent à la famille Bettencourt.

12e fortune mondiale

Selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, mis à jour quotidiennement après la clôture de la bourse, Françoise Bettencourt Meyers se place à la douzième place des personnes les plus riches du monde. Entre l’homme d’affaires mexicain Carlos Slim et son homologue indien Mukesh Ambani.

Bettencourt est ainsi la deuxième Française la plus riche du monde, juste après le Français Bernard Arnault, à la tête de l’empire LVMH, qui pèse 179 milliards de dollars. Seul Elon Musk, homme fort de Tesla, est encore plus riche: sa fortune affiche 232 milliards de dollars.