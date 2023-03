Vins: Minuty dans l’escarcelle de LVMH

En Provence, le groupe LVMH poursuit sa politique d’acquisitions.

C’est un nouveau séisme dans le monde du rosé de Provence qui, en trois décennies, a explosé aux quatre coins de la planète par la grâce de trois familles: Ott, Lichine et Matton. LVMH avait déjà pris une participation majoritaire de 55% dans le Château d’Esclans de Sacha Lichine en 2019.

Le groupe de Bernard Arnault (Dom Pérignon, Hennessy, Cheval Blanc, etc.) vient de faire de même avec le Château Minuty (grand cru classé de Provence depuis 1955) de la famille Matton. En quatre ans, LVMH aura donc fait main basse sur deux des plus grandes marques provençales qui, chaque année, produisent 25 millions de bouteilles de rosé. Il entend impulser en Provence la même stratégie qu’en Champagne et faire de ces rosés des marques de luxe.