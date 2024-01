Vincent Panneels : « On oublie parfois le côté humain du retail »

Dans le milieu du retail, on ne le présente plus. Vincent Panneels est retail influenceur et a développé sa plateforme 20centretail destinée aux professionnels. Trends Tendances lui a posé quelques questions.

Lorsqu’il entre dans un magasin, Vincent Panneels parcourt les rayons attentivement à la recherche d’un nouveau produit ou d’une nouvelle tendance. Il visite de nombreux salons européens dédiés au retail et donne son avis sur tout. Oui, sur tout et c’est bien ça qui fait la différence. Depuis 2019, ce « retail influencer » a développé sa plateforme de contenus dédiée au retail et à ses innovations. Sur le site, on retrouve des podcast mais aussi des visites de nouveaux concepts ainsi que des dossiers sur les nouvelles tendances dans l’alimentaire. Récemment, il a lancé une formule payante afin de valoriser ses contenus et développer son business model.

Trends Tendances : Comment vous est venue l’idée de créer cette plateforme ?

Vincent Panneels : Après une carrière dans les médias B2B retail et dans le monde marketing, j’ai monté mon agence pour introduire des marques sur le marché belge, en parallèle j’avais développé ma plateforme principalement pour faciliter la prise de contact et petit à petit j’y ai inclus du contenu. Les audiences ont rapidement augmenté et j’ai finalement décidé de me concentrer uniquement sur celle-ci. L’objectif est d’apporter mon regard et mon avis sur le monde du retail afin de susciter la réflexion.

Trends Tendances : Vous vous décrivez comme retail influencer, quelle est votre définition ?

Vincent Panneels : Trop souvent, on limite l’influenceur à des selfies et des ventes de produits sur les réseaux sociaux. Pour moi il y a différents types d’influenceurs dont ceux qui fournissent un travail analytique sur des produits, je me range plutôt dans cette catégorie. En tant que retail influenceur, l’objectif n’est pas d’influencer une décision mais plutôt de guider ou de susciter la réfexion.

Trends Tendances : A qui s’adresse la plateforme ?

Vincent Panneels : C’est un public clairement orienté professionnel, plutôt B2B même s’il y a également des consommateurs lambda qui visitent la plateforme. Mon audience est principalement composée de professionnels, c’est-à-dire l’acheteur dans la grande distribution ou dans d’autres chaînes classiques en food et non-food. Par exemple, les responsables marketing ou des prestataires de services… tout ce monde qui touche de près ou de loin au retail et qui gravite dedans.

Trends Tendances : Quels types de contenu peut-on trouver ?

Vincent Panneels : Il y a différents types de contenus, par exemple, des interviews en podcast ou des reportages sur les dernières tendances du secteur. Cela peut être sur un lancement d’un nouveau point de vente, un nouveau concept ou des innovations.

Trends Tendances : Vous lancez aujourd’hui une formule payante, le contenu sera donc différent ?

Vincent Panneels : Avec cet abonnement – qui peut être mensuel ou à l’année – je souhaite valoriser mon contenu à valeur ajoutée. Il y aura du contenu mainstream où l’on retrouvera les dernières nouveautés mais les exclusivités et mes analyses seront désormais payantes. L’objectif est d’être indépendant des contenus et formats publicitaires.

Trends Tendances : Comment appréhendez-vous la concurrence des médias B2B ?

Vincent Panneels : Je n’ai pas vraiment de concurrents directs dans la mesure où je me positionne dans mes articles. C’est toujours valorisant d’être comparé à des médias retail parce que je suis seul pour fournir un contenu là où ils ont des équipes complètes pour suivre le secteur. Mais on ne fait pas forcément le même travail, mon but n’est pas de suivre l’actualité du retail. Le fait de donner son avis de manière assumé me permet également de me différencier.

Trends Tendances : Quel est votre regard sur le retail aujourd’hui ?

Vincent Panneels : Le retail est vraiment en mutation, en anglais on parle de disruption. On observe beaucoup de changements comme les regroupements ou la franchise. Cette mutation est accélérée par l’intelligence artificielle, la digitalisation et la durabilité. Sans oublier le consommateur qui est de plus en plus exigeant. Finalement, avec toutes les crises que l’on a connues je trouve parfois qu’on généralise trop facilement ce secteur et qu’on oublie le côté humain.