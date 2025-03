La famille Verhaeren, originaire du Brabant, s’est imposée avec Viabuild comme l’un des acteurs majeurs de la construction routière et des infrastructures en Belgique. Mais après près d’un siècle, la troisième génération, représentée par Michel Verhaeren, opte pour un nouveau cap, investissant dans des entreprises funéraires, des cliniques vétérinaires, des chaînes de restauration et des panneaux solaires.

Fin janvier, la famille Verhaeren a tourné la page sur son ancrage historique. En 1933, l’aïeul Fernand Verhaeren a fondé Verhaeren & Co. Presque un siècle plus tard, l’entreprise est mieux connue sous le nom de Viabuild Group SA. Aujourd’hui, en passant sur le viaduc de Vilvorde, on peut voir l’expertise de Viabuild en action dans la construction routière et les infrastructures.

Les frères Christian et Michel Verhaeren, représentants de la troisième génération, détenaient chacun 25% des parts de Viabuild, aux côtés de la famille Deckx, actionnaire basé à Dessel. “Viabuild était notre bébé, explique Michel Verhaeren. Mon frère et moi l’avons développée et dirigée, jusqu’à choisir son nom et son logo. Mais ces 10 dernières années, nous n’étions plus impliqués dans l’opérationnel. Nos enfants ne souhaitent pas reprendre le flambeau, et l’industrie des infrastructures nécessite aujourd’hui une échelle plus grande. Les donneurs d’ordre – qu’ils soient publics ou privés – sont plus exigeants, et les projets deviennent de plus en plus complexes. Ce n’est plus simplement une question de relier un point A à un point B.”

L’acquéreur de Viabuild est le groupe de construction Square Group, dirigé par l’entrepreneur gantois Jean-Marie de Buck van Overstraeten. Sa famille, issue du secteur de la gestion de fortune, était actionnaire minoritaire de la banque d’affaires Degroof Petercam jusqu’en 2023. “Square Group est une entreprise familiale, professionnelle et ambitieuse. Le courant est immédiatement passé avec son propriétaire. Notre bébé est entre de bonnes mains, ajoute Michel Verhaeren. Grâce à cette vente, je peux désormais me concentrer davantage sur mes autres participations.”

Deux frères, deux trajectoires distinctes

Les frères Michel et Christian Verhaeren ont dirigé Viabuild pendant deux décennies (Michel y a été actif de 1995 à 2014). En 1995, l’entreprise employait 40 personnes. En 2023, le bilan consolidé faisait état de 535 employés et d’un chiffre d’affaires de 169 millions d’euros. “Chaque CEO a une date d’expiration, justifie Michel Verhaeren en parlant de son départ. Un nouveau capitaine apporte de nouvelles idées. Personnellement, j’avais envie de me lancer dans d’autres secteurs et de bâtir quelque chose de petit en un acteur majeur. Pas comme CEO, mais en tant que fondateur, investisseur et conseiller stratégique.”

Cette nouvelle approche a donné naissance au holding de contrôle Vermec SA, dirigé par Michel Verhaeren et son épouse Brigitte Bogaert. Bien que Vermec existe depuis 2000, elle avait été créée à l’origine par les deux frères Verhaeren, principalement pour regrouper leurs participations dans le secteur de la construction, qui ont ensuite été intégrées à Viabuild Group.

En 2015, les chemins des deux frères se sont séparés. Christian est resté très actif dans la construction et l’immobilier. “Cette séparation était une évolution logique, estime Michel Verhaeren. Nos familles ont chacune trois enfants, avec des ambitions et des centres d’intérêt différents. De plus, nous voulions nous concentrer sur de nouveaux secteurs. Cela dit, nous collaborons encore.”

Un portefeuille immobilier de 100 millions d’euros en Belgique

Les deux frères détiennent encore chacun 19,47% des parts de SmartUnit SA, une société spécialisée dans la revalorisation de l’immobilier semi-industriel et logistique urbain, principalement en Belgique. Les locataires de SmartUnit sont des entreprises belges actives dans la logistique, la distribution locale, le commerce de gros et l’assemblage. L’entreprise possède des actifs à Boom, Enghien, Halen et Wommelgem. “Nous gérons un portefeuille immobilier de 100 millions d’euros en Belgique, mais notre ambition est bien plus large. Nous voulons nous développer dans d’autres pays européens.” En 2023, SmartUnit affichait un bilan total de 36 millions d’euros, principalement composé d’actifs immobiliers, et réalisait un bénéfice net de plus de 4 millions d’euros.

Leader du marché des funérailles

La croissance est le moteur principal du holding stratégique Vermec. “J’investis dans des secteurs avec un fort potentiel de consolidation, explique Michel Verhaeren. Ce sont des marchés que je maîtrise bien. Je veux comprendre les produits et les services. Ces entreprises ne doivent pas être des start-up ; elles doivent déjà avoir fait leurs preuves. J’ai actuellement cinq investissements actifs, qui nécessitent une attention soutenue.”

“Chaque CEO a sa date de péremption. Un nouveau capitaine à bord apporte des idées nouvelles et fraîches.”

En 2017, Vermec a participé à la création de Sereni, un groupe consolidateur de services funéraires. “Avant d’entrer dans ce secteur, j’ai eu des discussions avec près de 50 entrepreneurs de pompes funèbres.” Tout a commencé avec une première acquisition à Brasschaat, autour de l’homme d’affaires Bruno Quirynen. Aujourd’hui, Sereni est devenu le leader du marché des funérailles en Belgique et en Allemagne, et un acteur majeur des crématoriums en Pologne. “Dans ces pays, ce secteur est très fragmenté et confronté à un sérieux problème de succession. De nombreux entrepreneurs locaux cherchent à réduire leur charge de travail et à mieux répondre aux attentes croissantes des familles endeuillées.”

Sa propre académie

Sereni propose des services centralisés en finance, administration, achats, marketing et service téléphonique. L’entreprise dispose également de sa propre académie de formation, Sereni Academy, permettant aux entrepreneurs de pompes funèbres locaux de se concentrer pleinement sur un service de qualité tout en maintenant des horaires de travail normaux. Depuis sa création, Sereni a réalisé plus de 100 acquisitions, avec une croissance annuelle d’environ 35 rachats. “C’est ce que j’aime le plus : transformer une petite structure en une référence internationale, dit Michel Verhaeren. Nous sommes actionnaires de Sereni depuis neuf ans et nous comptons bien le rester longtemps.”

La société derrière Sereni est la SA Korund9 Capital. Fin décembre de l’année dernière, la dixième augmentation de capital en seulement sept ans a eu lieu. Korund9 Capital a déposé pour la première fois un bilan consolidé pour l’exercice 2023. Le chiffre d’affaires s’élevait à 65 millions d’euros, tandis que le résultat net affichait une perte de 15 millions d’euros. Cette perte s’explique notamment par les nombreuses acquisitions, entraînant d’importants amortissements de goodwill et des charges financières élevées. Toutefois, l’Ebitda reste positif.

Services vétérinaires

Un autre secteur dans lequel Vermec a démarré avec une seule entreprise est celui des cliniques vétérinaires. L’épouse de Michel Verhaeren, Brigitte Bogaert, a mené au préalable des dizaines d’entretiens avant que naisse Nesto, un réseau de plus de 60 cliniques vétérinaires en Belgique, en Allemagne et au Luxembourg, employant 600 personnes. Le groupe propose également des traitements spécialisés au sein de la société Rigel SA. Là aussi, Nesto fournit des services centraux aux vétérinaires affiliés.

“Nos discussions ont révélé que les vétérinaires manquaient de temps pour leur véritable passion : soigner les animaux, explique Michel Verhaeren. Ils consacraient trop d’énergie à la gestion administrative, financière et des ressources humaines. Nous exploitons ici aussi une tendance à la consolidation. Nous voulons créer une plateforme paneuropéenne. En Belgique, nous aspirons à devenir leader du marché. Nous prévoyons une expansion en Allemagne, au Luxembourg et potentiellement dans d’autres pays européens. Les services vétérinaires et les consultations pour animaux de compagnie sont un marché en pleine croissance. Les Européens considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui se traduit par des dépenses accrues en soins et produits haut de gamme.”

“J’investis dans des secteurs avec un fort potentiel de consolidation. Ce sont des marchés que je maîtrise bien.”

Même les barons belges de la bière d’AB InBev ont vu un potentiel dans Nesto. En 2023, Verlinvest a acquis une participation majoritaire de plus de 59% dans la chaîne de cliniques vétérinaires. Verlinvest est un holding de diversification appartenant à la famille de Spoelberch, l’un des actionnaires familiaux de référence du géant brassicole mondial. Lors de cette transaction, Vermec a vendu une partie de ses actions. “Mais je veux rester actionnaire de Nesto à long terme. C’est une entreprise formidable dans un secteur fragmenté et en pleine expansion”, souligne Michel Verhaeren.

La chaîne de restaurants Poule & Poulette

Vermec détient également une participation de 20% dans la chaîne de restaurants Poule & Poulette. “Nous avons 10 restaurants situés à des emplacements stratégiques dans les grandes villes. Poule & Poulette propose des repas rapides à un prix abordable avec un service à table. L’accent est mis sur les plats à base de poulet. C’est incroyable tout ce que l’on peut cuisiner avec du poulet. C’est sain, écologique, riche en protéines et surtout délicieux.”

Poule & Poulette souhaite poursuivre son expansion avec l’ouverture de nouveaux restaurants. Une prochaine inauguration est prévue à Bruges. La société d’exploitation de la chaîne est la SA PP 2.0. Pour l’exercice 2023, elle a réalisé une marge brute de 3,3 millions d’euros et un bénéfice opérationnel de 115.000 euros. Michel Verhaeren envisage d’autres concepts de restauration rapide, “où nous pourrions tirer parti de nos propres services de soutien et d’une cuisine centrale”.

Les entreprises dans lesquelles Vermec investit ont presque toujours une implantation flamande. Une exception est la société néerlandaise Eternal Sun. Issue de l’Université technique de Delft, cette spin-off teste et inspecte les panneaux solaires et cellules photovoltaïques. “En 2014, l’entreprise réalisait moins d’un million d’euros de chiffre d’affaires, se souvient Michel Verhaeren. Aujourd’hui, elle est devenue le leader mondial de son créneau, avec des clients dans plus de 40 pays et un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros.” Eternal Sun développe des équipements de test avancés permettant aux fabricants, aux instituts de recherche et aux organismes de certification d’évaluer les performances et la durabilité des panneaux solaires. En outre, la société propose des services d’inspection, notamment des contrôles qualité en usine et des tests dans les ports.