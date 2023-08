Ventes et bénéfice en hausse pour What’s Cooking ?

What’s Cooking ? (anciennement Ter Beke) s’est redressée au cours des six premiers mois de l’année, malgré la hausse continue des coûts, ressort-il vendredi des résultats semestriels de l’entreprise basée en Flandre orientale.

La société alimentaire connue notamment pour ses salamis et ses lasagnes Come a Casa a vu ses ventes et ses bénéfices augmenter au cours des six premiers mois de 2023. Son chiffre d’affaires a bondi de 11 % pour atteindre 413 millions d’euros, tandis que son ebitda, soit le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, a grimpé de 19 % pour atteindre 20 millions d’euros. Le bénéfice net s’établit à 2,4 millions d’euros contre 1,5 million d’euros un an plus tôt.

What’s Cooking ? explique avoir dû faire face à une forte hausse des prix des matières premières, des ingrédients, de l’énergie et des salaires au cours du premier semestre. L’entreprise affirme avoir répercuté ces augmentations des coûts sur ses clients de manière « responsable et transparente ».