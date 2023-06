Univercells Technologies passe sous pavillon américain

Le groupe Donaldson rachète cette filiale d’Univercells pour 136 millions d’euros. Il devrait maintenir les activités de production du site de Nivelles, où travaillent 100 personnes.

Le groupe Donaldson, basé à Minneapolis, a annoncé ce vendredi le rachat d’Univercells Technologies pour 136 millions d’euros. Cette entreprise produit et commercialise le bioréacteur Scale-X et la plateforme Nevoline, deux produits phares développés par Univercells. Elle a généré l’an dernier 10 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Univercells Technologies occupait déjà une place spécifique au sein du groupe fondé par Hugues Bultot et José Castillo. Son actionnaire majoritaire n’était en effet pas Univercells mais bien le fonds américain KKR, via la société Gamma Biosciences qui en détenait 60%. Désormais, la prise de contrôle externe est totale. Cela ramène évidemment du cash pour Univercells, qui est toujours en phase de développement et reste donc déficitaire. Interrogé récemment par L’Echo, Hugues Bultot estimait que l’entreprise devrait être profitable à partir de 2025.

Donaldson existe depuis plus d’un siècle et a construit son développement à partir de la filtration de l’air pour les moteurs. Le groupe s’est diversifié, notamment dans les sciences du vivant, et a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 3,3 milliards de dollars. La puissance commerciale du groupe –présent sur tous les continents, avec 140 sites d’activité- devrait permettre de trouver de nouveaux débouchés pour les produits d’Univercells Technologies. « Notre technologie, complétée par l’excellence de la filtration de Donaldson et les capacités existantes dans les sciences de la vie, fait partie d’une vision plus large pour amener sur le marché des thérapies avancées », a commenté dans un communiqué le CEO d’Univercells Technologies Mathias Garny.

A priori, on se dirige donc plutôt vers une montée en puissance des activités à Nivelles que vers une délocalisation.