Univercells s’étend aux Etats-Unis

La biotech wallonne a ouvert des bureaux, près de Boston.

Univercells s’est donné pour mission de produire des médicaments et des vaccins à moindre coût, afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Cette optique a rapidement séduit des investisseurs américains, dont la fondation Bill et Melinda Gates qui a très tôt soutenu la biotech carolo.

L’entreprise franchit maintenant un étape supplémentaire avec l’ouverture de bureaux à Andover, près de Boston (Massassuchetts). « Depuis la création d’Univercells en 2013 nous avons fait part de notre volonté de nous développer aux États-Unis, commente Hugues Bultot, co-fondateur et CEO d’Univercells. Avec des clients, des actionnaires et des investisseurs déjà basés aux États-Unis, cette expansion permet au groupe de tirer parti de notre infrastructure robuste via les sites belges pour approfondir ces relations. » Le groupe est déjà présent en France et en Inde, en plus de ses sites de base à Nivelles et Jumet.

Stratégiquement positionnés

« Maintenant que nous sommes à Andover, nous sommes stratégiquement positionnés dans un centre émergent de la biofabrication, la recherche contractuelle, les dispositifs médicaux et d’autres entreprises diverses du secteur des sciences de la vie et de l’innovation, ajoute José Castillo, co-fondateur d’Univercells et CEO de Quantoom Biosciences, la filiale d’innovation et de recherche, active notamment dans le domaine de l’ARNm. Cette présence locale nous permet d’être plus proactifs dans la création de solutions sur mesure pour les clients américains, et d’établir de nouvelles connexions à l’échelle mondiale. » Le site a été inauguré le 26 septembre. Il sera accessible aux clients et prospects dès le mois d’octobre.

Le groupe Univercells comprend encore trois autres filiales : Exothera, une usine de production (CDMO), spécialisée dans les vecteurs viraux et les acides nucléiques ; Unizima, dédiée à l’accompagnement de projets dans les pays émergents ; RLM Consulting, société de conseil réglementaire en Europe et aux Etats-Unis. Dans cette constellation, on peut ajouter Univercells Technologies, qui produit et commercialise le bioréacteur Scale-X et la plateforme Nevoline, deux produits phares développés par Univercells. Cette société a cependant été cédée au groupe américain Donaldson au printemps dernier, avec le maintien des activités à Nivelles.