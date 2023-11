Une entreprise belge contribue à la réussite d’une transplantation oculaire

L’entreprise belge Materialise a contribué à la première réussite d’une transplantation oculaire, grâce à une planification virtuelle en 3D de l’opération et l’impression en 3D de divers dispositifs médicaux adaptés au donneur et au patient, a indiqué vendredi la société par voie de communiqué.

Les technologies 3D de Materialise, basée à Louvain, ont ainsi aidé l’équipe chirurgicale de l’hôpital américain NYU Langone Health, à New York, à réaliser cette première mondiale.

Un modèle virtuel en 3D de l’opération a notamment été conçu par l’entreprise belge à partir de résultats d’imageries médicales analysant les organes du patient. « Les chirurgiens ont ainsi pu préparer virtuellement l’opération et visualiser divers scenarii », explique le porte-parole de Materialise, Kristof Sehmke.

Plusieurs instruments chirurgicaux, imprimés pour être parfaitement adaptés au donneur et au patient, ont par ailleurs été utilisés au cours de l’opération. « Ces outils ont permis de retirer les fragments d’os plus rapidement et avec une extrême précision, comme des pièces de puzzle », ajoute le porte-parole de l’entreprise. « Lors de la greffe de l’œil, une partie de l’orbite a aussi été transplantée ».

Le patient est un Américain de 46 ans qui a subi de graves brûlures au visage et perdu son œil gauche alors qu’il travaillait sur une ligne électrique en 2021. Une partie du visage de l’homme a également été transplantée. L’opération, réalisée le 27 mai dernier, a duré 21 heures et a été réalisée par une équipe de plus de 140 chirurgiens et membres du personnel médical. L’hôpital a annoncé jeudi que le patient et son œil transplanté se portent bien.

Materialise est l’une des plus anciennes sociétés d’impression 3D au monde. L’entreprise imprime divers produits pour des hôpitaux nationaux et internationaux, entre autres.