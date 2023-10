Une assemblée générale tendue en vue chez Mithra

Un groupe d’actionnaires de la société pharmaceutique Mithra, dont fait partie le fondateur et ancien CEO François Fornieri, veut révoquer le mandat de quatre membres du conseil d’administration, en place depuis mai, apprend-on mercredi dans un communiqué de l’entreprise liégeoise ainsi que dans une lettre adressée à ses actionnaires.

Une assemblée générale spéciale et extraordinaire des actionnaires de Mithra est prévue le 30 octobre prochain. Y sera principalement abordé le financement stratégique de la société. L’entreprise veut proposer lors de cette AG de doubler la rémunération des membres non-exécutifs du CA. « Il a été porté à notre attention qu’un groupe d’actionnaires, représentant 6,1% des actions (…) a appelé à la révocation anticipée du mandat des quatre membres indépendants du conseil d’administration, sur un total de six membres du conseil, et à la nomination d’un nouveau membre indépendant », explique l’entreprise dans son courrier aux actionnaires.

Cette demande provient de huit actionnaires, dont l’ancien CEO François Fornieri, l’entrepreneur en construction ostendais Bart Versluys et ses sociétés d’investissement Scorpiaux et Versluys Bouwgroup, peut-on lire dans le communiqué annonçant la modification de l’ordre du jour de l’AG. Ce groupe souhaite que le président du CA Christian Homsy, ainsi que Inge Beernaert, Jacques Galloy et Sidney Bens soient démis de leur mandat au conseil d’administration. Il propose la nomination de Jacques Platieau comme membre indépendant, une fonction qu’il a déjà exercée par le passé.

« Uteron Sellers »

Dans sa lettre aux actionnaires, l’entreprise relie cette demande aux « Uteron Sellers », « un groupe d’individus et d’entités » qui a notamment permis à Mithra d’acquérir la pilule contraceptive Estelle auprès d’Actavis, selon la description de la direction. Tout cela remonte avant l’introduction en Bourse de l’entreprise en 2015.

Plusieurs membres du groupe sollicitant la révocation de quatre membres du CA font partie de ces « Uteron Sellers ». Ces derniers ont reçu la somme de 79 millions d’euros entre 2015 et 2021 mais 185 millions d’euros leur seraient encore dus, explique la société. Une « charge déraisonnable » que Mithra souhaite lever. Ce sujet a déjà été discuté avec les Uteron Sellers par « les membres du conseil d’administration précédent et actuel », notamment à propos de la « validité et légalité » de ces conventions.

« Parmi les six membres actuels du conseil d’administration, seuls quatre n’ont pas de conflit d’intérêts à cet égard« , souligne l’entreprise. Ce sont précisément ces quatre membres dont le mandat est remis en question par le groupe d’actionnaires.

L’assemblée générale spéciale et extraordinaire des actionnaires de Mithra se tiendra le 30 octobre à 14h00.