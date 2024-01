Une année difficile pour le marché du chauffage en Belgique

L’Association pour les techniques thermiques en Belgique (ATTB) fait le bilan d’une année difficile pour le secteur du chauffage en raison de divers facteurs tels que la chute des prix de l’énergie, les taux d’intérêt élevés et le recul des transactions immobilières.

Les ventes de générateurs de chaleur ont chuté de 23 % l’année dernière, malgré des signes positifs pour la transition verte.

La situation du marché en 2023 a été sombre, avec une baisse significative des ventes de chaudières traditionnelles au gaz et au mazout, ainsi que des chauffe-eau solaires. Bien que les ventes de pompes à chaleur aient connu une croissance spectaculaire au début de l’année, elles ont ralenti au cours des derniers mois.

Les raisons de ce recul sont multiples, comprenant le manque de sensibilisation aux technologies durables, la baisse des prix de l’énergie, la hausse des taux d’intérêt, l’incertitude sociale et le manque de clarté des orientations politiques. L’accessibilité financière a également joué un rôle crucial, incitant les propriétaires à réparer plutôt qu’à acheter de nouveaux générateurs de chaleur.

Optimiste pour l’avenir

Malgré ces défis, l’ATTB reste optimiste pour l’avenir. Des éléments positifs incluent la prolongation du taux de TVA réduit sur les pompes à chaleur, l’augmentation des prêts pour les investissements dans les économies d’énergie, et les résultats du sommet mondial sur le climat COP28 à Dubaï. Cependant, des obstacles persistent, tels que les années électorales, le rapport actuel peu favorable entre l’électricité et les combustibles fossiles, et la confiance fragile des consommateurs.

L’ATTB plaide en faveur d’une politique tournée vers l’avenir, notamment en défiscalisant les prix de l’électricité, imposant un rendement minimum obligatoire pour les générateurs de chaleur, et rendant le métier d’installateur plus attractif. Une attention particulière doit être accordée aux ménages moins aisés pour assurer une transition verte inclusive.