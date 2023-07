Un subside de 3 millions pour Coprosain

Ce finacement entrera dans le plan mis sur pied par la coopérative athoise pour créer un nouveau centre logistique et de nouveaux ateliers de transformation destinés aux filières fruits, légumes et protéines végétales.

En octobre dernier, Coprosain, la coopérative athoise pionnière dans la commercialisation de produits agricoles sains en circuits courts, avait été reprise par un groupe d’investisseurs bien décidés à lui redonner ses lettres de noblesse. Huit mois plus tard, ce groupe a réorganisé la société et le travail, et engagé du personnel, dont un CEO et une district manager chargée de redynamiser les trois comptoirs fermiers.

Il a aussi accouché d’un plan d’investissement ambitieux de 8,5 millions d’euros pour créer un nouveau centre logistique et de nouveaux ateliers de transformation destinés aux filières fruits, légumes et protéines végétales, à la production de plats préparés et à l’augmentation des produits estampillés Coprosain.

Ce plan va être subsidié par le gouvernement wallon dans le cadre des projets de relocalisation alimentaire qui visent à soutenir le développement de nouvelles filières agroalimentaires et la création d’outils manquants au sein de filières existantes. Céline Tellier, ministre wallonne de l’Environnement en charge de l’Alimentation durable, a annoncé l’octroi d’un subside de 3 millions d’euros.