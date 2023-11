Un Puy du Fou en Wallonie?

Le 20 octobre dernier, nous vous annoncions la reprise du Monde Sauvage d’Aywaille. La famille Renson a cédé son parc animalier à Alexandre Dallemagne, le patron du groupe liégeois Sodaphi.

On apprend aujourd’hui qu’un autre groupe était sur les rangs: le Puy du Fou. Créé par l’homme politique français Philippe de Villiers et aujourd’hui dirigé par son fils Nicolas, ce parc vendéen un peu décalé connaît un énorme succès en France et souhaite exporter son savoir-faire. Il a ainsi ouvert un deuxième parc en Espagne qui, la première année, a accueilli un million de spectateurs.

Nicolas de Villiers souhaite ouvrir un troisième parc d’ici à 2030. C’est dans cette optique qu’il s’était positionné pour reprendre Le Monde Sauvage. Sans succès.

L’histoire n’est pas terminée pour autant puisqu’avec l’aide d’Inventives, une société wallonne spécialisée dans l’événementiel et les tournées d’artistes, et une collaboration, apparemment très active, avec le gouvernement wallon, le Puy du Fou se cherche un autre emplacement. Soit un site de 150 ha avec un caractère naturel et facile d’accès. D’autres pays sont sur les rangs et plus avancés. Pas certain donc que le projet se concrétise.