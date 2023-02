Un nouveau modèle électrique pour l’usine historique du groupe VW

Le géant automobile allemand Volkswagen a annoncé jeudi la production, à partir de 2026, d’un modèle de SUV électrique dans son usine historique de Wolsburg qui s’inquiétait pour son avenir après le report d’un important projet d’investissement.

« À partir de 2026, notre marque phare disposera d’un nouveau modèle électrique (…) Et c’est nous, ici à Wolfsburg, qui allons développer et construire ce nouveau véhicule », s’est félicitée Daniela Cavallo, la présidente du comité d’entreprise de Volkswagen qui tenait jeudi son assemblée générale du personnel. L’usine de Wolfsburg, la plus importante du groupe qui a son siège dans cette ville du nord de l’Allemagne, va fabriquer la version tout électrique du SUV compact Tiguan. L’annonce était très attendue par les salariés qui s’inquiétaient pour les perspectives de l’usine dans le cadre de la transition électrique de Volkswagen.

Wolfsburg doit accueillir le développement de la berline « Trinity », future figure de proue de la flotte électrique de Volkswagen, mais ce projet, cher à l’ancien patron du groupe Herbert Diess, a été reporté par son successeur Oliver Blume, arrivé à la tête de Volkswagen en septembre. « La production de Trinity prévue à Wolfsburg sera reportée et nous avons désormais comblé le vide qui en résultera en 2026 », a ajouté Mme Cavallo. Ce projet de berline ultra-moderne avec un logiciel intégré unique, propre au groupe Volkswagen, devrait démarrer « un peu plus tard », a-t-elle assuré.

Devant le chancelier Olaf Scholz, qui assistait à l’assemblée générale, Oliver Blume a rappelé que l’électromobilité reste « prioritaire », même s’il semble moins pressé que son prédécesseur de rivaliser avec le concurrent américain Tesla, en avance dans les domaines de l’électrique et des logiciels. Il a assuré que 11% des véhicules Volkswagen livrés dans le monde cette année seraient des modèles électriques.

Il a cependant mis en garde sur le prix de l’électricité pour la compétitivité de l’industrie automobile. « Un centime de plus par kilowattheure représenterait une différence de 100 millions d’euros par an dans nos usines de batteries », a-t-il cité à titre d’exemple alors que l’Europe fait face à l’envolée des coûts de l’énergie.

Oliver Blume, qui s’est rendu en Chine le mois dernier, ne voit pas d’alternative à la poursuite du développement de Volkswagen sur ce marché, le plus important du groupe. « Ce pays est un moteur technologique pour le secteur automobile mondial (…) Cela garantit également l’emploi en Allemagne », a-t-il assuré alors que les critiques sont croissantes contre la dépendance de l’Allemagne à la Chine, son premier partenaire commercial.