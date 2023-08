Un nouveau CEO et des résultats décevants pour Recticel

Olivier Chapelle n’est plus le CEO de Recticel, après 13 ans à la tête de l’entreprise spécialisée dans l’isolation. Dès jeudi, c’est Jan Vergote qui prendra sa place pour « mener la prochaine phase d’expansion de la société », indique l’entreprise parallèlement à ses résultats semestriels mercredi. Le nouveau CEO était pour l’instant chez Baltisse, actionnaire de Recticel.

Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires (-7,4%, à 266,1 millions d’euros) et l’Ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement; -42,6%, à 18,2 millions d’euros) ont « été décevants », admet l’entreprise. « Recticel est entièrement dépendante des marchés européens de la construction, qui ont peiné dans la plupart des segments et des pays sur cette période », note Recticel. Seule la France a fait exception en Europe, en restant très dynamique malgré l’inflation et la hausse des taux d’intérêt.

L’entreprise s’attend cependant à ce que les affaires s’améliorent grâce à la baisse des coûts des intrants chimiques, de l’acier et dans une moindre mesure de la laine minérale. La demande reprend d’ailleurs, selon Recticel, singulièrement pour les panneaux isolants.

Recticel s’attend à ce que son Ebitda ajusté pour l’ensemble de l’exercice 2023 soit compris entre 40 et 45 millions d’euros.