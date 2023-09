Un fonds australien lorgne sur Renewi

Le groupe anglo-néerlandais spécialisé dans le traitement des déchets, Renewi, également actif en Belgique, est convoité par un fonds d’investissements australien. La division gestion d’actifs de la banque d’investissements Macquarie a émis une offre valorisant Renewi à quelque 636 millions de livres (736 millions d’euros). Mais la cible juge la proposition trop faible et appelle ses actionnaires à la rejeter.

Selon Macquarie, son offre est de moitié plus élevée que le cours de clôture de l’action Renewi mardi. L’administration de Renewi rejette cependant cette offre car elle la juge trop basse au regard des possibilités que présente l’entreprise à l’avenir. Macquarie investit dans les sociétés de traitement de déchets. Elle a mis la main l’an dernier sur quelques acteurs américains de ce secteur. Les Australiens ont encore acquis en juin une participation majoritaire dans Coastal Waste & Recycling, qui récupère les déchets de 450.000 clients en Floride et Géorgie. Cette expérience pourrait aussi profiter aux communes, entreprises et ménages de Renewi au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique, estime le candidat repreneur. L’offre n’a pas laissé les investisseurs indifférents mercredi à la Bourse d’Amsterdam où la cote de Renewi affichait une hausse de 39%.