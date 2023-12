Un bon cru 2023 pour l’agriculture belge

Le secteur agricole s’apprête à boucler une bonne année avec une hausse de près de 50% de la valeur ajoutée nette par rapport à l’an dernier, selon des données publiées jeudi par Statbel.

La valeur de la production après déduction des coûts et amortissements s’élevait ainsi à 2,9 milliards d’euros. Le bureau de statistiques avertit toutefois de résultats qui peuvent fort différer en fonction de la spécialisation des exploitations. L’agriculture a généré un chiffre d’affaires de 12,1 milliards en 2023, assez stable par rapport à 2022.

Les producteurs de céréales ont été moins à la fête que l’an dernier. Les prix de leur production avaient connu des sommets en 2022 et ils accusent aujourd’hui une diminution de 25,4%. La culture de betteraves sucrières, par contre, profite notamment depuis la campagne précédente d’un marché du sucre au plus haut. Ses superficies ont augmenté de 5,7% entre 2022 et 2023.

Malgré de mauvaises conditions météorologiques, les cultivateurs de pommes de terre pourront compter sur une hausse de la valeur de production de 27,8% en un an, entre autres parce que les prix au producteur sont en hausse pour les patates sous contrat. Du côté des filières d’élevage, la valeur de la production animale diminuerait de 1,8%. Les produits animaux devraient en effet reculer de 14,6% à la suite de la dépréciation du prix du lait, évoque Statbel.

La filière porcine connaît une évolution contrastée, avec un net recul de son volume de production (-10,9%), mais une hausse de plus de 30% des prix au producteur, après une année 2022 « qui avait fortement miné la rentabilité du secteur ». Le lait connaît un scénario inverse avec une hausse de la production, de 2,2%, et une recul de 18,3% de la valeur de production laitière.