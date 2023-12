Un Belge sur quatre a reçu un bonus cette année

Un quart des employés se sont vu attribuer un bonus en 2023, rapporte le secrétariat social Acerta. La proportion est sensiblement la même que les années précédentes, mais le montant moyen du bonus est légèrement supérieur, à 6.000 euros contre 5.924 euros en 2022. Cette hausse d’1,3% reste néanmoins largement inférieure à l’inflation.

Du côté des ouvriers, environ un sur 10 a pu compter sur un bonus, d’un montant moyen de 1.250 euros, selon l’analyse d’Acerta qui repose sur les données de 505.000 travailleurs du secteur privé. Le bonus le plus distribué (12,9% des employés) est le non récurrent CCT 90.

Une prime liée aux résultats

Lié aux résultats, il s’applique à toute l’entreprise ou à une division en particulier, selon que des objectifs fixés à l’avance ont été atteints ou non. L’autre bonus collectif, la prime bénéficiaire, est moins populaire et n’a été accordé qu’à 1,9% des employés. Du côté des primes individuelles, le warrant est le plus populaire. Un peu plus de 7% des employés en ont reçu en 2023. Le deuxième type de prime individuelle, la prime brute, n’a concerné que 5,6% des employés, pour un montant moyen de 5.115 euros.