Troisième année dans le rouge pour le constructeur de bus Van Hool

Le constructeur de bus Van Hool a connu l’an dernier un troisième exercice d’affilée dans le rouge, ressort-il des résultats annuels de l’entreprise de Lierre (Anvers).

La pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine ont lourdement pesé sur les résultats de Van Hool ces derniers temps. En 2020 et 2021, la perte était estimée à 60 millions d’euros à chaque fois. 2022 ne voit pas le constructeur sortir du rouge, mais la perte est ramenée à 25,4 millions d’euros, selon les résultats du holding Immoroc, qui détient Van Hool.

En 2022, c’est la situation ukrainienne qui a posé le plus de problèmes. Parmi les plus gros écueils, le rapport annuel mentionne « la hausse considérable des coûts », en particulier du personnel, des pièces détachées et de l’énergie, et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Plusieurs livraisons ont dû être reportées en raison de ce bouleversement.

Signes de reprise

Quelques signes de reprise peuvent tout de même être décelés. Le chiffre d’affaires consolidé a ainsi augmenté de deux tiers en 2022 par rapport à 2021, à 423 millions d’euros. L’entreprise s’attend à ce que l’impact de la perturbation sur la chaîne d’approvisionnement soit en grande partie normalisé au second semestre 2023. Le rapport évoque encore un carnet de commandes se redressant fortement, avec des demandes pour 2024 et 2025.

L’entreprise table sur un retour à l’équilibre dès cette année, selon un porte-parole. 2024 devrait marquer le retour au vert.

Van Hool dispose d’usines à Koningshooikt (Lierre) et en Macédoine, et emploie 3.800 personnes.