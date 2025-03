Trends Winter University jour 3: nature, train mythique et rencontres inspirantes

Une troisième journée riche en découvertes et échanges privilégiés dans un cadre unique.

Entre café fumant et spécialités locales, la journée a commencé sur une note conviviale, préparant le terrain pour les rencontres et activités à venir.

À 8h00, plusieurs activités ont permis d’allier rencontre informelle et découverte du cadre exceptionnel de Flåm. Certains ont opté pour un Rib Boat Safari, profitant d’une immersion spectaculaire au cœur des fjords. D’autres ont choisi une randonnée en raquettes, où l’exploration des paysages enneigés a été ponctuée d’échanges sur la culture locale et la vie en montagne. Pour ceux en quête de détente et de réflexion, le Fjord Sauna a offert un moment privilégié pour se recentrer et discuter en toute sérénité. Une balade jusqu’à Brekkedalsfossen a également permis une approche plus douce, propice aux conversations dans un environnement inspirant.

L’un des voyages en train les plus spectaculaires au monde

Dès midi, le groupe a embarqué à bord du mythique Flåmsbana, un trajet en train parmi les plus spectaculaires au monde. Ce moment a été l’occasion de poursuivre les discussions de manière plus détendue, tout en admirant le défilé de paysages grandioses. Après une brève halte à Myrdal, le voyage s’est poursuivi sur The Bergen Railway, un parcours emblématique traversant des plateaux enneigés et des vallées profondes.

L’arrivée à Oslo a marqué la transition vers une atmosphère plus urbaine et dynamique. Un dîner sur le port d’Aker Brygge, a permis de clore cette troisième journée sur une note élégante et gastronomique.