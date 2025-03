Trends Winter University 2025: 80 entrepreneurs tech belges en road trip en Norvège

Rendez-vous incontournable depuis plusieurs années pour les fondateurs de start-up et scale-up belges, la quatrième édition de la Trends Winter University démarre, en Norvège, avec magnifique line-up.

La Trends Winter University 2025 (la quatrième édition) vient de démarrer en Norvège, réunissant près de 80 entrepreneurs de la tech belge pour un road trip à travers les villes de Bergen, Flåm et Oslo. Loin des bureaux, des tableurs Excel et du quotidien effréné des start-up et scale-up, ce voyage unique entre pairs leur permet un moment de réflexion, d’échanges et de partage d’expérience, au cœur de paysages grandioses.

Un cadre hors norme pour penser l’avenir de leur boîte

Après l’Islande l’an dernier, c’est cette fois au fil des fjords norvégiens que les fondateurs et dirigeants de la tech belge échangeront sur leurs défis, leurs ambitions et les opportunités du moment. La Trends Winter University n’est pas une conférence classique : c’est un espace où l’on débat de manière informelle, où les discussions se poursuivent tard le soir ou lors d’une randonnée en montagne.

Un programme académique mêlant tables rondes et keynotes inspirants sera réservé aux participants, de même que des moments de networking et d’activités. « C’est une opportunité exceptionnelle de se connecter à des entrepreneurs qui rencontrent les mêmes problématiques et rappellent que le travail d’entrepreneur n’est pas un long fleuve tranquille. Plein d’entrepreneurs à succès ont rencontré des difficultés et les partagent, c’est important. Rassurant aussi. Et cela nous permet d’apprendre d’eux et de ne pas faire les mêmes erreurs » détaille humblement Tim Dierckxsens, fondateur et patron de Venly, start-up de 23 personnes active dans la Blockchain.

Parmi les figures de l’écosystème présentes cette année qui viendront partager leur expérience, on retrouve Jonas Dhaenens (de CEO de la licorne flamande Team.blue), Matthias Geeroms (Lighthouse) et Gilles Mattelin (Henchman). Mais aussi un invité français de marque : le fondateur de l’application de méditation Petit BamBou, qui a déjà séduit plus de 12 millions d’utilisateurs à travers le monde. Seront aussi présentes des figures qui comptent dans l’écosystème francophone, comme Matthieu Remy (Easyvest), Sébastien Deletaille (Rosa), Thomas Goubau (ex Aproplan, maintenant We Love Founders), Emmanuelle Ghislain (Pulse Foundation) Georges Caron (Apptree), Jean-Louis Van Houwe (Monizze, Govrn),…

Les participants débattront sur des sujets aussi variés que « quand est-ce le bon moment de vendre sa boîte? », « passer de fondateur à CEO », « ce qu’il faut savoir avant de lever 100 millions d’euros », ou encore « l’importance d’avoir des équipes qui intègrent la diversité »… Les orateurs partageront, sans langue de bois, sur leurs expériences et les difficultés rencontrées.

Une CEO norvégienne au top

Le groupe aura également l’opportunité, en fin de séjour, de suivre un keynote inspirant et d’échanger avec Merete Hverven, CEO de Visma, l’un des plus grands éditeurs européens de logiciels B2B, basé en Norvège. Avec sa stratégie d’acquisitions et son développement à grande échelle, Visma est souvent cité comme un modèle dans le domaine du SaaS.

Si la Trends Winter University, est devenue un rendez-vous incontournable complet plusieurs mois de l’avance, c’est non seulement parce qu’elle réunit des entrepreneurs et entrepreneuses belges de premier plan, mais

aussi parce qu’elle transcende les frontières linguistiques et les barrières habituelles entre les communautés tech belges. « C’est l’une des rares occasions où Flamands et Francophones échangent de manière aussi décontractée et peuvent prendre le temps de l’échange, confie Geroges Caron, fondateur d’AppTree. Comme nous sommes ensemble, en mode cluster, à l’étranger, cela permet des connexions bien plus fortes et tournées vers un développement international. »

Pour le groupe Roularta, derrière l’organisation de cet événement, « c’est une belle occasion d’être au centre de la nouvelle économie belge, commente Jeroen Mouton, COO de Roularta, aux côtés des entrepreneurs de la tech, un secteur qui bouge vite et qui crée les emplois de demain. C’est important pour notre groupe de médias d’initier ce genre de rencontres. »