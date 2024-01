Trends Talk avec Luc Bertrand (Ackermans & van Haaren) 

Dans notre Trends Talk, qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z, Luc Bertrand, Président de la holding anversoise, Ackermans & van Haaren, évoque, sans tabou et chiffres à l’appui, les sujets les plus variés allant du Bon d’Etat à l’intelligence artificielle, en passant par Davos.

La holding anversoise, Ackermans & van Haaren (AvH), repose sur quatre secteurs bien distincts : le dragage et la construction (DEME, CFE), la banque privée (Delen Bank et Banque Van Breda), l’immobilier (Nextensa actif dans les bureaux, le résidentiel, le commercial et le logistique), les ressources (Sipef, Verdant Biosciences, cimenterie) et le capital croissance (diverses participations, dont Biotalys). Son pôle le plus important est la banque privée qui représente environ 40% de son portefeuille.

Abordant les aspects de ce pôle bancaire, cet entretien a été l’occasion de revenir sur le bras de fer qui a eu lieu entre le gouvernement et les banquiers concernant la hausse des taux d’intérêt sur les comptes bancaires, jusqu’à sortir « l’arme finale » : le bon d’État.

« Je comprends que l’État fasse cela. L’État a voulu donner un incitant pour que les banquiers augmentent les taux d’intérêt, mais ce n’est pas toujours à faire. L’État doit employer cet avantage, qui est une arme finale, comme M. Leterme l’a fait à son époque. Lorsqu’il y a eu une grosse crise, et qu’il a sauvé les finances de l’État. Mais si l’État commence à le faire tous les six mois, il s’enlève une arme très puissante qu’il a en réserve. »

Aujourd’hui se clôture, à Davos, la 54e édition du Forum économique mondial, l’occasion de revenir en conclusion sur la pertinence de certaines prévisions et analyses de ce forum.

« Je suis allé à Davos pendant plus de 20 ans et je crois que je comprends le manuel de Davos. Une des choses très intéressantes qu’ils font, c’est un « blue book », un livre avec l’analyse de tous les risques auxquels les sociétés sont confrontées. »