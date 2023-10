Trends Impact Awards : the winners are…

Douze entreprises belges, ayant mis en œuvre – durant l’année écoulée – des stratégies durables œuvrant à un monde meilleur, se sont vu remettre un prestigieux Trends Impact Award ce mercredi soir lors d’une cérémonie de gala à Brussels Expo.

Trends-Tendances et Canal Z ont décerné ce mercredi soir, en collaboration avec PwC Belgium et l’Antwerp Management School, les Trends Impact Awards, attribués aux entreprises dont un ou plusieurs projets impactent positivement notre planète et génèrent une valeur durable pour notre société. Douze entreprises figurent parmi les lauréats de la deuxième édition de l’événement.

Huit catégories et un « global impact award »

EnergyVision (entreprise spécialisée dans le placement de panneaux solaires) et Turbulent (société développant des turbines hydroélectriques résilientes et rentables) ont toutes deux décroché un Trends Global Impact Award pour leur action pionnière et transversale en matière de durabilité.

Les 10 autres lauréats récompensés dans différentes catégories sont : River Cleanup, Renewi, PurFi Manufacturing, De Stuyverij, RumeXperts, De Groote – De Man, ELIA, Augias Corp – Roov, Accent, et Shipit Multimodel Logistics.

La notion de durabilité couvre plusieurs dimensions, c’est pourquoi nos awards récompensent des entreprises qui se sont démarquées dans diverses catégories, à savoir dans l’écologie, l’économie circulaire, la mobilité, le climat et l’énergie, la résilience, la technologie, le bien-être, la diversité et l’inclusion.

L’événement récompense les entreprises qui ont poussé leur engagement pour une gestion plus durable de leurs activités au-delà des objectifs traditionnels, comme la neutralité climatique ou l’efficacité énergétique. Grâce aux Trends Impact Awards, Trends-Tendances et ses partenaires veulent non seulement braquer les projecteurs sur des entreprises qui contribuent à une société plus durable, mais aussi jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique. Plus de 200 entreprises ont posé leur candidature lors de cette deuxième édition des Trends Impact Awards.