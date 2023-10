Trends Impact Awards, pour aller plus loin…

Pour prolonger l’inspiration apportée par de ce guide et découvrir d’autres projets à impact menés par des entreprises belges, voici une sélection de liens à suivre. Flashez les QR codes et découvrez plus de contenus issus de nos archives Trends Impact.

« Le covid a vraiment changé la dynamique économique de la planète »

Quelles seront les prochaines révolutions digitales qui vont modifier notre façon de travailler ? « On n’imagine même pas ce qui sera bientôt possible », nous dit Brice Le Blévennec, fondateur de l’agence digitale Emakina.

« Les entreprises qui se tournent vers l’économie circulaire sont pionnières dans un système voué à évoluer »

Mélanie Rensonnet (SPW Economie) fait partie de la Cellule de coordination de la stratégie de déploiement de l’économie circulaire (Circular Wallonia) qui a notamment mené le premier baromètre de maturité circulaire des entreprises wallonnes. Dans le cadre des Trends Impact Awards, elle explique les enjeux de l’économie circulaire en entreprises.

Sébastien Bellin: « Plus il y a des extrêmes, plus les entreprises ont besoin de résilience »

Sébastien Bellin, sportif de haut niveau et ancien international de basket-ball, est l’un des survivants des attentats de Bruxelles, à Zaventem. « Je veux transformer cette détresse en énergie positive. J’ai eu de la chance, beaucoup d’autres n’en ont pas eue. Je veux démontrer qu’il y a moyen de se sortir des situations les plus compliquées à force de volonté. » Il nous parle de résilience, en entreprise mais aussi et surtout dans la vie.

