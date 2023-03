Trappistes cherchent directeur général

Vous avez jusqu’au 15 avril pour adresser une lettre de motivation à l’abbaye Saint-Sixte, à Westvleteren.



Envie de travailler dans un environnement unique tout en percevant une rémunération conforme au marché, voiture de société incluse? Vous avez jusqu’au 15 avril pour adresser une lettre de motivation à l’abbaye Saint-Sixte d’où sortent annuellement quelque 7.500 hectolitres de la célèbre Westvleteren.

Les moines vieillissent et ne sont plus que 15. D’où leur volonté d’assurer l’avenir en confiant la direction générale de leur abbaye (brasserie et patrimoine) à une personne extérieure à la communauté, pourvu que “le contexte monastique et les valeurs chrétiennes dans lesquels s’inscrit cette nouvelle fonction correspondent à ses convictions personnelles”.

Parallèlement, un historien prépare, au départ de trois “journaux” tenus par des Pères, un ouvrage sur l’abbaye durant la Première Guerre mondiale, lorsqu’elle servit de bivouac pour les militaires. “On n’a jamais produit autant de bière”, écrivit l’un d’eux. Pour oublier, les horreurs de la guerre? Sans doute. Des déserteurs y furent, par exemple, fusillés.

D’après « Het Nieuwsblad »