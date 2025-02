Testachats et Unia vs SNCB: début du procès pour discrimination tarifaire

L’affaire opposant Testachats et Unia à la SNCB concernant le calcul des prix de certains billets de train sera introduite lundi devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

L’organisation de défense des consommateurs Testachats et le centre pour l’égalité des chances Unia reprochent à la société ferroviaire de pratiquer une forme de discrimination en vendant plus cher la version papier de certains tickets.

Les deux organisations avaient annoncé leur intention de porter plainte en septembre dernier. Concrètement, elles dénoncent une différence de quelques euros entre les tickets Standard Multi et Youth Multi achetés aux guichets ou aux automates et leurs équivalents électroniques achetés sur l’application SNCB. Cette différence s’élève à 3 euros pour le premier et 2 euros pour le second.

Uniquement via l’application

En outre Testachats et Unia déplorent que l’abonnement Flex soit disponible uniquement via l’application et pas en version physique, ce qui pénalise les voyageurs ne disposant pas d’un smartphone ou d’un accès aux données mobiles.

La SNCB estime pour sa part que la possibilité d’offrir une offre différenciée entre le numérique et le guichet “est une pratique largement répandue qui n’est interdite par aucune législation” et que “la volonté de la SNCB d’encourager l’utilisation des canaux de vente digitaux est un objectif légitime tant au regard de son contrat de service public que des principes généraux du service public”.

“Il est regrettable que l’on doive en arriver à une action en justice mais la SNCB ne nous laisse pas d’autre choix. Nous ne pouvons pas accepter que les consommateurs qui n’ont pas les compétences numériques nécessaires doivent payer plus pour les mêmes services essentiels”, commente la porte-parole de Testachats, Julie Frère.