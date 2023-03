Ter Beke change de nom pour ses 75 ans

Le groupe agro-alimentaire coté à la Bourse de Bruxelles Ter Beke (Come a casa) change de nom pour devenir « What’s cooking », annonce-t-il mardi matin.

Ce changement accompagne une révision de ses ambitions en matière de durabilité qui se verront dotées de 150 millions d’investissements.

Durabilité

« D’ici 2030, nous voulons notamment réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre de scope 1 et 2 (par rapport à 2021), utiliser 30% d’eau en moins par tonne de produit (par rapport à 2022) et veiller à ce qu’un minimum de 15% de nos produits vendus soient à base de plantes ou végétariens. En outre, d’ici 2025, nous voulons mettre sur le marché des emballages 100% recyclables et d’ici 2024, nous voulons non seulement 20% de gaspillage alimentaire en moins (par rapport à 2022) mais aussi 100% d’électricité verte », détaille le CEO Piet Sanders.

Le groupe se divisera toujours en deux unités commerciales: « charcuterie savoureuse » et « plats préparés ». Dans la première, « l’accent ne sera désormais plus mis sur la viande (…) » et les « snacks contiendront de plus en plus de protéines végétales plutôt qu’animales ». Du côté des plats préparés, les options végétales seront plus nombreuses, mais l’entreprise n’entend pas se séparer des spécialités locales et plats populaires dans les pays où elle est présente.