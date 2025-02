Au moins huit centres de distribution bpost sont en grève vendredi matin en Wallonie, ont confirmé auprès de Belga Laura Cerrada Crespo, la porte-parole de l’entreprise, et les syndicats. Ce mouvement de grogne, déjà en cours depuis mercredi dans certains centres, est mené en réaction à un plan de réorganisation des tournées des facteurs.

Dans le Hainaut, les centres de distribution de Mons, Tournai et Péruwelz, en grève depuis mercredi, sont toujours à l’arrêt. La situation est la même à Visé, en province de Liège, où les facteurs avaient également débrayé mercredi.

À Liège, le plan de réorganisation était présenté ce vendredi matin et a aussi suscité la grogne des facteurs. À l’annonce de la suppression de 17 services, répartis sur d’autres tournées existantes, les 200 postiers de la Cité ardente ont décidé de se mettre en grève. Ils estiment que la réorganisation “représente près de 800 boîtes supplémentaires”. “Alors que la charge de travail est déjà trop lourde, on nous en rajoute encore”, déplore Christophe Romain, délégué CSC chez bpost.

Namur est également concernée par le mouvement, tout comme les centres de Braine-l’Alleud et Nivelles en Brabant wallon.

Plus de travail pour les facteurs?

“On entend les griefs et nous sommes conscients que ces changements nécessiteront un temps d’adaptation mais la charge de travail des facteurs ne sera pas alourdie”, souligne la porte-parole de bpost. “Plus de boîtes sur une tournée, ne veut pas dire plus de travail étant donné que le courrier n’est plus distribué tous les jours dans les boîtes. L’objectif est de mieux répartir la charge de travail.”

Une première réunion entre syndicats et direction était organisée vendredi matin et ceux-ci se retrouveront à nouveau en milieu de journée.