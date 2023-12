Technord est « l’Entreprise de l’Année » 2023, Vertuoza la « Scale-up de l’Année »

La société Technord, située à Tournai (Hainaut), a été élue « Entreprise de l’Année » 2023 lundi soir, a annoncé EY, qui organise la remise de ce prix avec L’Echo, BNP Paribas Fortis et Worxinvest. L’électricien industriel a été préféré à Lisam (Ecaussines), Medi-Market (Evere) et Tom&Co (Dilbeek) par un jury professionnel composé de figures du monde de l’entreprise belge. Côté scale-up, c’est Vertuoza qui a séduit le jury.

Technord succède à Meurens Naturel (Herve), lauréate 2022. Le CEO de l’entreprise tournaisienne, Philippe Foucard, a reçu le prix des mains du ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus.

Le jury « a tenu à récompenser une entreprise familiale solidement établie depuis plusieurs décennies dans le paysage industriel wallon. Innovante depuis sa création et exportant ses services au-delà de nos frontières, le groupe Technord a constamment démontré un engagement social exemplaire envers son personnel. Il a laissé une empreinte significative dans son environnement grâce à sa recherche continue d’innovation et à sa stratégie cohérente au fil des années », commente le président du jury, Laurent Levaux. Technord emploie 400 personnes.

Quant au prix de la « Scale-up de l’Année » 2023, il a été attribué à la société Vertuoza (Nivelles), qui succède à Aerospacelab. Elle concourrait face à MyData-Trist, TrustUp et Wooclap.

« Vertuoza incarne l’exemple même de l’entreprise à haute croissance dont la Belgique francophone a tant besoin », estime le président du jury, Pierre Mottet. « Portée par trois co-fondateurs visionnaires – un entrepreneur en bâtiment, un développeur et un gestionnaire – l’équipe a mis au point un logiciel destiné aux entreprises de la construction. Leur solution a connu une croissance fulgurante des revenus récurrents, attirant plus de 2.500 entrepreneurs et triplant leur chiffre d’affaires en 2023. » Vertuoza emploie 70 collaborateurs répartis en trois bureaux : à Nivelles, Paris et Genève.

EY organise l’élection de « L’Entreprise de l’Année » depuis 1996 dans le but de récompenser des entreprises de la Belgique francophone qui se distinguent par leur volonté d’entreprendre et d’innover, mais aussi par leur sens de la stratégie et de la compétition, leur ouverture sur le monde et leur gestion exemplaire. Le prix de la « Scale-up de l’Année » est lui remis depuis 2013.