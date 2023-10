Taxis Verts et Electra accompagnent les chauffeurs de taxis dans la transition vers l’électrique

Taxis Verts et l’entreprise Electra s’associent afin d’accélérer la transition des taxis vers le 100 % électrique. Les chauffeurs Taxis Verts auront accès à des bornes ultra-rapides dédiées dans des stations stratégiques.

Dès 2025, toutes les nouvelles immatriculations de taxis en région bruxelloise devront être 0 émission. Si Taxis Verts, qui fédère pas moins de 1.000 chauffeurs de taxis indépendants en région bruxelloise, se dit à la pointe de la transition énergétique en Europe et que ses chauffeurs s’équipent de plus en plus de véhicules 100% électriques, il reste néanmoins une ombre au tableau : le temps de charge des batteries… et donc le temps d’attente (perdu) par les chauffeurs. Une ombre que la première flotte de taxi du royaume espère estomper grâce à son rapprochement avec Electra.

En effet, ce pure player européen de la recharge rapide de véhicules électriques se compose aujourd’hui d’une équipe d’une quinzaine de personnes à Bruxelles. Et cette équipe entend bien créer l’un des plus importants réseaux de bornes de recharge rapides du pays, c’est-à-dire des bornes avec une puissance comprise entre 50 kW et 400 kW en zones urbaines et sur autoroutes. Son objectif est d’installer 250 stations à horizon 2030 pour accélérer l’adoption du véhicule électrique.

Taxis Verts et Electra ont décidé d’associer leurs ambitions pour le vert et le 100% électrique. Ce partenariat a pour but d’offrir un service complet d’accompagnement des chauffeurs Taxis Verts avec :

• Un tarif préférentiel annuel exclusif pour accéder au réseau de bornes de recharge ultra-rapide

• La facilité de paiement pour les chauffeurs, avec un règlement des recharges en fin de mois

• Un temps de recharge rapide de 15 minutes

Récemment, à l’occasion d’un sondage Electra avec le secteur du taxi, les chauffeurs avaient exprimé leur besoin d’accéder à un service de recharge fiable qui offre en priorité une charge rapide (89%), un tarif avantageux (86%), et des bornes disponibles à proximité (79%). Voilà qui devrait répondre à leurs attentes.

« Avec ce nouveau partenariat, nous remplissons notre mission visant à faire rouler les villes vers un avenir durable et fluide, tout en offrant des solutions concrètes et efficaces à nos chauffeurs de taxis », conclut Jonathan Guzy, CEO de Taxis Verts. « Leur journée de travail doit pouvoir s’effectuer sereinement avec un accès à un réseau de stations de recharge rapides en phase avec leurs besoins. Ce type de partenariat améliore l’expérience de nos passagers en offrant un transport durable, fluide et confortable. »