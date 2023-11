Syensqo et Solvay présentent leurs objectifs financiers pour les cinq ans à venir

Syensqo et Solvay ont présenté leurs objectifs financiers à moyen terme lundi, à l’occasion d’une journée destinée aux investisseurs. Les deux nouvelles entités sont issues de la scission du groupe Solvay, une opération qui doit encore recevoir l’approbation des actionnaires le 8 décembre prochain.

Solvay avait annoncé son intention de se séparer en deux entreprises il y a un peu plus d’un an. Les noms Solvay et Syensqo avaient été dévoilés en juin. Ilham Kadri, l’actuelle patronne du groupe chimique belge, deviendra CEO de Syensqo. L’entreprise se concentrera notamment sur le développement de nouvelles générations de batteries pour véhicules électriques et sur des solutions intégrant l’hydrogène vert. Elle propose également des solutions pour les applications industrielles et pour le domaine aérospatial.

Le secteur automobile constitue également un client important pour Solvay (EssentialCo), de même que le secteur agro-alimentaire. Philippe Kehren sera à la tête de cette nouvelle entreprise.

En 2022, Solvay (EssentialCo) a présenté un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros alors que Syensqo (SpecialtyCo) a clôturé l’exercice sur un chiffre d’affaires de 7,9 milliards d’euros. La marge de l’Ebitda était proche des 23% pour chaque entité. Solvay emploie 9.000 personnes sur 42 sites dans le monde, dont la moitié en Europe, et Syensqo compte 13.200 travailleurs sur 62 sites.

D’ici 2028, Solvay prévoit de faire progresser cette marge de l’Ebitda sous-jacent, jusqu’à une fourchette comprise entre 25 et 29%. Des économies annuelles de 300 millions d’euros devraient être réalisées.

Dans le même temps, Syensqo prévoit d’atteindre une marge aux alentours des 25%. En quatre ans, le chiffre d’affaires devrait croître de 5 à 7%. La direction entend « accélérer la création de valeur grâce à une croissance supérieure de son chiffre d’affaires, à l’expansion de ses marges et à la progression continue de ses rendements. La réalisation des objectifs à moyen terme devrait permettre de dégager plus de 7 milliards d’euros de cash entre 2024 et 2028 ».

En outre, les objectifs en matière de durabilité devraient être rencontrés plus rapidement que si la structure unitaire de Solvay avait été maintenue, selon Ilham Kadri.