Superdry étudie plusieurs pistes en vue de réduire ses coûts

La marque de vêtements britannique Superdry examine plusieurs options afin de réduire ses coûts, dans la foulée d’articles faisant état d’un scénario de restructuration qui pourrait passer par des fermetures de magasins et des pertes d’emploi.

Samedi, la chaîne Sky News indiquait que Superdry planchait avec des conseillers de PwC sur un plan qui pouvait prendre la forme d’une restructuration.

« L’entreprise confirme qu’elle travaille avec des conseillers en vue d’explorer la faisabilité de diverses options de réductions de coûts, conformément au changement de stratégie décidé », commente-t-on lundi chez Superdry.

Maintenir la réussite à long terme

Sans savoir si l’une de ces pistes aboutira, elles sont élaborées dans la lignée d’autres initiatives de baisses de coûts prises avec succès ces dernières années, et visent à maintenir la réussite à long terme de la société, poursuivent les responsables.

Cette annonce intervient quelques jours après que l’entreprise a dévoilé des ventes en nette baisse au cours du semestre se terminant fin octobre. Le chiffre d’affaires a ainsi plongé de près d’un quart, à 260 millions d’euros, alors que la perte ajustée a doublé et est estimée à 30 millions d’euros.

La chaîne emploie 3.350 personnes dans le monde. Elle a déjà réduit ses couts de 23,5 millions d’euros sur le semestre précédent et envisage d’en économiser 47 de plus cette année. Elle a ainsi fermé 12 magasins au cours des six premiers mois de son exercice financier et ne compte plus que 216 magasins en gestion propre, outre les enseignes franchisées.