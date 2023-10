Stellantis et Samsung investiront 3,2 milliards de dollars dans leur 2e « gigafactory » de batteries

La coentreprise réunissant le constructeur Stellantis et le géant de la tech Samsung investira plus de 3,2 milliards de dollars dans la construction de sa deuxième giga-usine de batteries pour voitures électriques aux Etats-Unis, ont annoncé les deux groupes mercredi.

« La coentreprise StarPlus Energy investira plus de 3,2 milliards de dollars pour implanter sa nouvelle usine de batteries sur le même site que celle actuellement en cours de construction« , est-il annoncé dans un communiqué commun. Le constructeur automobile franco-italo-américain et le géant sud-coréen de la tech construisent actuellement une première « gigafactory » à Kokomo (Indiana), pour un investissement initialement évalué entre 2,5 et 3,1 milliards de dollars.

Ils avaient déjà annoncé fin juillet avoir pour projet de construire une deuxième usine, sans préciser alors ni le montant d’investissement, ni son emplacement.

« Samsung SDI, l’État de l’Indiana et la ville de Kokomo ont présenté des arguments solides pour l’implantation de notre sixième gigafactory à Kokomo », explique dans le communiqué le directeur des opérations pour l’Amérique du Nord Mark Stewart. « L’investissement total prévu pour les deux usines s’élèvera à plus de 6,3 milliards de dollars (5,5 milliards d’euros) et permettra la création de 2.800 nouveaux emplois au total », précise le communiqué. Le montant d’investissement pour la première usine se situe donc dans la fourchette haute de ce qui était initialement envisagé.

Démarrage de la deuxième usine en 2027

Samsung et Stellantis ont confirmé que le démarrage de la deuxième usine « est prévu début 2027 » et qu’elle « aura une capacité de production annuelle de 34 gigawattheures » (GWh), portant la capacité de production annuelle des deux sites à 67GWh.

Les véhicules des marques Stellantis alimentés par des batteries Samsung SDI issus de ces usines joueront « un rôle essentiel dans notre volonté d’offrir des solutions de mobilité sûres, propres et abordables pour tous et pour atteindre notre objectif de neutralité carbone d’ici 2038″, affirme M. Stewart.

Stellantis veut vendre 50% de voitures électriques aux États-Unis d’ici 2030, avec 25 lancements de nouveaux véhicules prévus. L’entreprise compte donc s’assurer de la disponibilité « d’environ 400 GWh de capacité de batterie » sur cette période.

Cette annonce intervient alors que Stellantis, comme General Motors et Ford, fait face aux États-Unis à une grève d’ampleur, lancée mi-septembre par le syndicat United Auto Workers (UAW) pour réclamer entre autres de meilleures conditions salariales. Contacté par l’AFP sur le timing de cette annonce, Stellantis ne désire « pas faire plus de commentaire ».