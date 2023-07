Young @ Work, l’appli qui relie étudiants et employeurs

Lancée il y a un gros mois, Young @ Work cartonne déjà auprès des étudiants. L’outil, disponible sous forme de plateforme web et d’appli, propose de mettre en relation étudiants jobistes et entreprises.

Tout est parti de ce jour de juin 2021 où Maxime Donnay, consultant dans une boîte d’intérim liégeoise, fait part de son énervement à son collègue Alexandre George face à la difficulté de trouver des étudiants disponibles pendant la période de blocus.

“Parce que nous ne disposions pas d’un instrument performant pour en trouver, aucune CVthèque dédiée aux étudiants n’existait, explique le néo-entrepreneur. Les seules possibilités qui s’offraient à nous reposaient sur les annonces ou les réseaux sociaux. En quête de jobistes pour un jour, pour un soir, pour un week-end ou même pour toute l’année, nous regrettions l’absence d’un outil simple, intuitif et efficace pour répondre aux besoins ponctuels ou long terme de nos clients.”

L’outil existe désormais. Il s’appelle Young @ Work. Son calendrier dynamique permet aux différentes parties de préciser en un clic leur demande ou leur besoin et, grâce à sa messagerie instantanée, jobistes et employeurs peuvent chatter directement. Le tout est pratique et convivial. “Les étudiants peuvent briguer des jobs qui s’inscrivent précisément dans le prolongement de leurs études, indique Maxime Donnay. Ou postuler pour des fonctions plus généralistes, notamment dans l’administratif ou l’horeca.”

© photos pg

Montant de l’investissement de départ? 66.500 euros, soit 16.500 euros sur fonds propres et 50.000 euros via prêt bancaire.

La demande de jobistes a explosé depuis le covid, constate Maxime Donnay. “Le statut étudiant est là pour combler les pénuries actuelles, souligne-t-il. De nombreuses sociétés font appel à des étudiants pour essayer de combler le vide. Le job d’étudiant devient un tremplin pour l’emploi: certaines boîtes emploient des jeunes un ou deux ans pendant leurs études dans le but de les engager ensuite.”

Le service est entièrement gratuit pour les étudiants, il est uniquement facturé aux sociétés. Celles-ci peuvent publier des annonces et accéder à la CVthèque qui leur permet de démarcher proactivement les étudiants. “Nous proposons plusieurs formules. On peut fonctionner par crédit d’annonce, l’unité coûte 50 euros pour publication durant quatre semaines. Un pack de 10 annonces, plus avantageux, coûte 300 euros. Nous proposons également des systèmes d’abonnements: mensuel, annuel ou sur mesure en fonction des besoins des entreprises.” Dans tous les cas, l’abonnement annuel tout compris ne dépasse pas les 1.200 euros, avec annonces illimitées et accès à la CVthèque.

Lire aussi | Jobs étudiants : guide pratique en 8 points

“Notre objectif était dans un premier temps d’attirer beaucoup d’étudiants. Nous sommes à plus de 600 inscrits après quelques semaines seulement. La grosse majorité vient de Wallonie, beaucoup de Liège, un peu de Bruxelles.” Une fois sa CVthèque suffisamment achalandée, Young @ Work a entamé la prospection auprès de sociétés et agences d’intérim. Les premiers contrats sont signés.

Quadrilingue

“Pour l’heure, nous essayons de nous faire connaître. Nous nous sommes donné pour objectif d’être bien implantés sur Liège d’ici la fin de l’été et allons vite nous ouvrir sur le reste de la Wallonie.” Techniquement, tout est déjà prêt pour un développement à plus grande échelle puisque la plateforme est disponible en français, néerlandais, anglais et allemand. Restera à agrandir l’équipe…