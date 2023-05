WeNap, l’heure de la micro-sieste

Projet étudiant devenu grand, WeNap est un cocon de repos en bois éco-durable, qui s’installe facilement sur les lieux de travail.

De plus en plus d’entreprises affirment vouloir mettre le bien-être de leurs employés au centre de leurs préoccupations. En parallèle, diverses études ont montré les bienfaits de la sieste au travail, arguant la nécessité d’un esprit et d’un corps reposé pour une meilleure productivité. De quoi titiller Paolo Capizzi et Anthony Koljaj, alors étudiants à l’Ichec. “On a toujours eu cette volonté d’entreprendre avec une portée sociétale, explique ce dernier. Lors d’un voyage aux Etats-Unis, j’ai découvert les bars à sieste où les employés venaient se reposer.”

De retour en Belgique, l’idée fait son chemin et le duo intègre l’incubateur de start-up Start Lab Ichec. “Plutôt que de faire sortir les employés pour aller dans un lieu dédié à la sieste, on a vite imaginé des cocons de repos à implémenter sur les lieux de travail. On a reçu un financement du service public régional Bruxelles Economie et Emploi pour développer notre prototype. Et un autre de la coopérative Credal, d’une valeur de 25.000 euros, qui nous a permis de kickstarter le projet.”

La création des cocons a été la source principale des dépenses. Développés avec le bureau de design industriel PureLab, ceux-ci sont réalisés en bois de bouleau certifié PEFC. Isolés acoustiquement et visuellement, ils offrent une position de repos “zéro gravité”, qui permet une récupération optimale et un soulagement complet du dos. “Il faut compter un peu moins d’un mois entre la demande et l’installation du cocon sur le site. Tout est produit sur commande – c’est plus écologique – dans un atelier de menuiserie athois, Deker, précise Anthony Koljaj. Mais nous avons des exemplaires disponibles pour des événements et des installations ponctuelles.”

Devenir leader du marché

En 2021, le projet étudiant est devenu projet d’entreprise. A ce jour, WeNap a déjà fait réaliser une quinzaine de cocons, et en installe en moyenne deux par mois. “Le prix d’achat démarre à 4.250 euros, installation et entretien compris. On propose aussi un leasing à partir de 100 euros par mois, avec un engagement d’un an. Des personnalisations du cocon sont possibles, moyennant des frais supplémentaires. Notre cible, ce sont des lieux de travail comme les hôpitaux, où le personnel est soumis à des pressions importantes et a besoin de vraies pauses, mais aussi les entreprises qui portent ouvertement attention au bien-être de leur personnel. C’est le cas de plusieurs boîtes d’IT. L’avantage du cocon, c’est qu’il prend peu de place – environ 2 m2 au sol –, s’installe facilement et peut-être déplacé si besoin.”

Bien sûr, actuellement, les seules ventes ne suffisent pas à faire tourner la jeune société, qui diversifie son offre par diverses activités d’information et de sensibilisation autour du bien-être au travail: ateliers, conférences, formations, audit, etc. “Nous avons intégré le programme Start It @KBC, où l’on bénéficie d’un accompagnement, de bureaux… Cela nous permet de limiter considérablement nos dépenses, qui concernent surtout le day-to-day, la prospection, le marketing… Notre but est de nous développer en atteignant cette année 25 implémentations, 50 en 2024, 100 en 2025. Mais aussi de devenir des leaders sur ce marché en Belgique puis dans le reste de l’Europe.”