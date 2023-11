UpStage, l’agence couteau suisse de la com’ artistique

Une agence de communication artistique à 360 degrés, voilà comment se présente UpStage fondée par quatre amis liégeois passionnés d’art et de musique.

Alors que les maisons de disque, les managers artistiques et les bookers foisonnent en Wallonie et à Bruxelles, l’agence de communication UpStage entend se démarquer en rassemblant une myriade de services dans le but de développer le talent des artistes émergents.

Maxime Defays, fondateur d’UpStage.

Coachés pendant deux ans par le Venture Lab, le plus important incubateur de start-up liégeois, les initiateurs d’UpStage ont pris leur envol en avril dernier. “On se présente comme une agence de communication artistique à 360 degrés. On a créé une communauté, on pourrait même parler de ‘consortium’, en mutualisant différents métiers pour permettre à chaque artiste de se développer, de concrétiser ses projets et d’en faire la promotion de la manière la plus efficace possible. On sert de facilitateurs pour eux”, explique Maxime Defays, son Communication Manager à Trends Tendances.

Le trentenaire est l’un des fondateurs d’UpStage avec trois de ses amis évoluant dans le même milieu. L’agence trouve son origine dans la réunion des forces vives de deux collectifs de musique liégeois ; Belgium Rocks, œuvrant pour la promotion de la musique belge, et le collectif “La Clique” qui organise des soirées mettant en avant les artistes, plutôt hip-hop, de la région liégeoise. Tous passionnés de musique, chaque membre de cette agence d’une genre nouveau endosse une fonction bien spécifique selon leurs atouts et affinités: l’un est responsable des artistes et des events, l’autre vidéaste et créateur de contenus, ou encore directeur artistique et graphiste.

“Le milieu musical est complexe et parfois cruel, il ne fait pas de cadeaux. Les artistes doivent parfois se transformer en véritable entrepreneurs alors qu’ils n’en ont pas souvent les compétences. Nous nous donnons comme mission de les guider dans cette jungle”, avance Maxime Defays. “Il y a des rappeurs en Wallonie qui sont ultra connus sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux mais que le commun des mortels ne connait pas car ils ne passent jamais sur les ondes. On ambitionne de les faire sortir de l’ombre”, ajoute le passionné de musique.

« One shot » ou de A à Z

La force et l’originalité de l’agence UpStage résident dans la foule de solutions de communication qu’elle propose pour promouvoir les musiciens et musiciennes qui viennent frapper à sa porte. Les responsables de l’agence prennent sous leur aile des artistes issus de tous les styles musicaux, du rappeur semi-pro à la chorale amateure. “On n’est pas braqués sur un style en particulier”, laisse entendre Maxime Defays. “Peu importe l’état d’avancement du projet artistique, le style, l’âge, le nombre de membres du groupe, nous trouvons ensemble une solution sur mesure.”

Les artistes font ainsi appel à leurs ressources pour un “one shot”, comme simplement réaliser un dossier de presse ou un clip. Ils peuvent aussi demander à être accompagnés de A à Z, de l’élaboration de leur logo à l’organisation de la release party de leur EP. “Cela va de vidéos en tous genres – clips, live sessions, documentaires, vidéos à destination des réseaux sociaux, aftermovies,… – aux relations presse, au graphisme, à la gestion des réseaux sociaux, à la création de sites internet et l’organisation d’événements”, détaille Maxime Defays.

Diluvian, un groupe de metal progressif moderne, qu’UpStage a accompagné au printemps 2023.

Crowdfunding et formation

UpStage offre également des solutions artistiques à la carte grâce à une dizaine de partenaires qui leur permettent de réaliser des sessions de studios (production, réalisation, enregistrement, mixage, mastering), de travailler l’identité visuelle avec des photographes professionnels, ou encore de mettre à disposition une salle de répétitions et de concerts.

Un autre volet important est celui de la levée de fonds à destination des artistes. “Nous les accompagnons financièrement en créant, main dans la main, une campagne de crowdfunding afin qu’ils puissent accéder à nos différents services et produire leur album ou leur EP”, complète le cofondateur. A ce jour, l’agence a accompagné 7 artistes – “pour 100% de réussite”, tient à préciser Maxime Defays – avec plus de 25.000 euros récoltés au total. Avec l’espoir de dénicher une star dans la lignée de la“Nouvelle star”, ou de servir de tremplin pour des festivals réputés comme Dour ou les Ardentes.

Un tremplin pour Dour et les Ardentes

Les missions de l’agence ont déjà évolué depuis ses débuts. “On se positionne maintenant davantage sur du management plus global. On a l’envie de suivre l’évolution des artistes après les avoir lancés, et de ne pas les lâcher dans la nature sans savoir ce qu’ils deviennent par après”, explique le cofondateur.

L’agence évolue et se diversifie aussi selon les besoins rencontrés. À côté des pôles communication, production artistique et crowdfunding, un volet formation en communication – gestion d’image et des réseaux sociaux, storytelling,… – a été créé récemment. A l’avenir, UpStage ambitionne de s’ouvrir à d’autres formes artistiques. “On désire collaborer avec des plasticiens, des musées, des danseurs, pour vraiment créer une entité beaucoup plus large d’accompagnement”, annonce Maxime Defays.