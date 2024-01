Une start-up belge peut commercialiser ses solutions pédiatriques aux Etats-Unis

Gabi SmartCare a obtenu la certification de ses solutions pédiatriques digitales par l’Agence américaine des médicaments (FDA), annonce vendredi cette startup medtech belge.

Elle lancera dès lors la commercialisation de son bracelet de monitoring connecté, spécialement conçu pour un suivi médical hors de l’hôpital des enfants de 0 à 12 ans, et de sa plateforme digitale accessible aux médecins au 2e trimestre aux Etats-Unis.

Gabi SmartCare a été créée en 2017 et est basée à Miami, en Floride, et à Mont-Saint-Guibert (Brabant wallon). « La certification de nos solutions par la FDA est la porte d’entrée à la commercialisation de notre solution dans le domaine médical. Elle nous donne accès à un premier marché à forte valeur ajoutée, celui de « l’hôpital à la maison », dans lequel nous avons déjà une forte traction. Nous sommes la seule solution pédiatrique digitale, qui permet un monitoring à la maison avec un suivi à distance, et nous voulons devenir leader dans ce domaine », ambitionne son CEO, Jonathan Baut.

La start-up a conclu en octobre dernier un partenariat avec plus de 30 hôpitaux américains. Parmi ces collaborations, 28 concernent notamment le suivi des enfants exposés à des substances et à d’autres facteurs environnementaux, sociaux et biologiques pendant la grossesse et après la naissance, afin d’étudier l’impact sur le développement du nourrisson et de l’enfant, explique-t-elle. Gabi SmartCare a par ailleurs lancé des collaborations avec 5 autres hôpitaux renommés en matière de soins pédiatriques, dont Children’s Mercy (Kansas City) et le Columbia University Medical Center (New York).

Selon une étude clinique menée en 2022 en collaboration avec une série d’hôpitaux belges et américains et portant sur près de 100 enfants, 96% des médecins indiquent que les dispositifs de l’entreprise brabançonne sont bénéfiques pour leurs patients et 95% considèrent qu’avoir accès aux données ainsi récoltées aurait pu éviter certaines hospitalisations. De plus, 93% des parents se disent rassurés de pouvoir suivre les données vitales de leurs enfants et 99% soulignent la facilité d’usage des solutions. Après avoir levé plus de 3 millions d’euros en avril 2021, notamment auprès d’investisseurs publics et privés wallons, Gabi SmartCare prévoit prochainement une nouvelle levée de fonds afin d’accélérer son développement.