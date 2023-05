Une appli pour réussir son permis pratique

Comment se préparer sereinement à l’épreuve pratique du permis de conduire? La start-up Updrive propose son recueil d’itinéraires par centre d’examen, disponible en application web et bientôt mobile.

Seulement 55% des Wallons et 49% des Bruxellois ont réussi l’examen pratique du permis de conduire en 2022. Une réalité à laquelle Rodolphe de Schaetzen a été confronté lui-même puisqu’il lui a fallu passer la fameuse épreuve cinq fois avant de décrocher le précieux sésame. C’est de cette délicate expérience qu’est née l’idée d’Updrive. “Il existait déjà des outils numériques pour s’entraîner à l’examen théorique, dont le taux d’échec est encore plus élevé, mais pour la partie pratique, il n’y avait rien”, explique aujourd’hui le jeune homme.

A l’époque, Rodolphe étudie l’ingénierie civile à l’UCLouvain et participe au programme CPME (devenu depuis INEO) qui réunit des étudiants d’horizons divers autour de projets entrepreneuriaux. L’occasion est parfaite: Updrive devient un sujet de mémoire sur lequel plancher avec son ami Beniamin Bujoreanu, plus orienté sciences de gestion. Une version test de l’application web est lancée dès 2019 ; c’est le début de l’aventure!

© National

Si elle a bénéficié d’une petite aide financière lors du son passage en incubateur à Louvain-la-Neuve, la start-up fonctionne désormais sur fonds propres. Son offre? Un GPS enrichi de nombreux itinéraires traditionnellement empruntés par les examinateurs des 16 centres d’examens wallons et bruxellois.

Points de passage

“L’objectif est d’orienter le candidat vers un maximum de points de passage, précisent les deux entrepreneurs. Il peut ainsi s’entraîner sur les parcours officiels et se sentir en confiance le jour de l’examen.” Chaque mois, 400 utilisateurs paient actuellement 5, 20 ou 30 euros pour profiter d’Updrive pendant 24 heures, 20 jours ou 30 jours.

Un chiffre “qui stagne” mais que les dirigeants espèrent bien multiplier par quatre dans les 12 à 24 mois: “les candidats cherchent des solutions sur Google Play ou l’App Store mais nous n’y sommes pas pour l’instant. Updrive n’est encore qu’une application web, ce qui crée un problème de confiance, mais la situation est sur le point de changer”.

Rodolphe de Schaetzen et Beniamin Bujoreanu, fondateurs de Updrive.

En phase finale de tests, l’application mobile d’Updrive devrait être disponible sur les plateformes d’ici l’été. “L’utilisation sera plus fluide car on sera moins dépendant du fonctionnement de Google Maps, affirme Beniamin. Et nous avons également intégré de nouvelles fonctionnalités, comme le road book numérique, qui permettra de prouver que les 1.500 kilomètres d’entraînement réglementaires ont bien été réalisés.”

Si le succès est au rendez-vous, les fondateurs d’Updrive ont déjà plein de projets dans les cartons, quitte à recruter de nouveaux talents et envisager une levée de fonds. Ils espèrent une extension à toute la Belgique, voire à d’autres pays comme les Pays-Bas ou l’Espagne. Ils réfléchissent en outre à une offre d’accompagnement global, allant de la théorie à la pratique, en passant par la perception du risque et l’entraînement aux manœuvres. Mais aussi, pourquoi pas, à une plateforme de mise en relation pour les apprentis conducteurs et les instructeurs indépendants.