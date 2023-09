Un engrais naturel à base… d’urine humaine

La société Toopi organics va construire deux usines de production de son biostimulant naturel, dont une en région liégeoise.

La start-up française Toopi Organics a mis au point un procédé qui permet de stabiliser et fermenter l’urine humaine, pour produire un biostimulant utilisé dans l’agriculture. La première commercialisation a eu lieu en Belgique pour les cultures de printemps 2023 : 400 ha de betteraves, de maïs, de chicorée et de pomme-de-terre ont ainsi bénéficié de l’apport du Lactopi Start, distribué chez nous par la Scam (société coopérative agricole de la Meuse). Les retours sont très positifs et le deuxième lot pour les cultures d’automne (colza et céréales) est déjà quasiment écoulé.

« Cela permet évidemment de réduire la dépendance aux engrais, qu’ils soient chimiques ou organiques, explique Etienne Tavier, responsable Engrais de spécialités à la Scam. Ce produit permet aussi un meilleur développement racineux. La plante a dès lors un meilleur accès aux nutriments présents dans le sol et une meilleure résistance à la sécheresse. Cela contribue à rendre notre système agricole plus résilient. » Autre avantage écologique : l’urine devenant une ressource, elle est collectée au lieu d’être évacuée avec de l’eau, souvent potable, ce qui réduit la consommation d’eau.

Passer à la phase industrielle

Toopi Organics vient de lever 16 millions d’euros, auprès de plusieurs investisseurs français et de l’invest liégeois Noshaq. Ces moyens vont permettre à l’entreprise de passer à la phase industrielle en construisant deux usines de production, l’une en France dès 2025 et l’autre en Belgique peu après (vraisemblablement en région liégeoise, vu la participation de Noshaq). La levée de fonds financera aussi le développement de trois nouveaux biostimulants « urino-sourcés » (pour aider la plante à capter l’azote présent dans l’atmosphère et pour améliorer sa résistance aux périodes de sécheresse) et l’extension du réseau de collecte d’urine humaine. Toopi Organics récolte déjà les urines des aires d’autoroute françaises, au Futuroscope et sur des festivals ou autres événements, comme la foire agricole de Libramont évidemment. En Belgique, l’école européenne de Waterloo devrait s’inscrire dans ce plan de colelcte de l’urine. « Le processus de traitement élimine tous les résidus médicamenteux ou hormonaux », précise Etienne Tavier, qui ajoute que ce biostimulant est labellisé pour une utilisation en agriculture biologique.

« Notre objectif 2027 est de déployer une gamme de biostimulants urino-sourcés sur plus de 600,000 hectares agricoles en Europe, ajoute la directrice générale de Toopi Organics Alexandra Carpentier. Notre premier produit a fait l’objet de plus de 40 essais agronomiques au cours des 3 dernières années. Le Lactopi Start constitue une solution écologique pour réduire notre dépendance aux importations d’engrais phosphatés issus de l’extraction minière, tout en conservant les rendements et en réduisant les coûts de fertilisation pour les agriculteurs. » L’entreprise a déjà obtenu des autorisations de mise sur le marché dans six pays européens.