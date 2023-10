Trends Winter University 2024: cap sur l’Islande

Après la Finlande et les îles Lofoten en Norvège, un groupe d’entrepreneurs technologiques triés sur le volet se rendra en Islande à la fin du mois de février.

Les organisateurs de la Trends Winter University – outre Trends-Tendances , il s’agit de la société de conseil PwC Belgium et du cabinet d’avocats Four & Five – permettent une fois de plus à des entrepreneurs de premier plan de transmettre leurs connaissances à de jeunes loups.

Zhong Xu est le cofondateur et le PDG de la licorne Deliverect, tandis que Sébastien de Halleux est à la tête de Playfish, une entreprise qui développe des jeux pour les réseaux sociaux tels que Facebook. Les deux entrepreneurs viendront de leur lieu de travail, les Etats-Unis, pour participer à la Trends Winter University.

Jürgen Ingels, cofondateur de la fintech Clear2Pay et associé gérant du fonds de capital-risque Smartfin, sera présent pour la troisième fois. Bieke Van Gorp (cofondatrice de FibriCheck), Laura Warnier (licorne autrichienne GoStudent) et l’entrepreneur en série Lorenz Bogaert (Netlog, Twoo, Pitchdrive) seront également présents pour la première fois.

L’un des rares événements où l’écosystème technologique du nord et du sud du pays se réunit.

Ces six personnes, ainsi que trois autres noms qui seront annoncés ultérieurement, animeront des ateliers thématiques interactifs à l’intention des entrepreneurs participants. En règle générale, il s’agit de personnes qui se trouvent dans une phase de croissance importante de leur entreprise. Le principe du pay it forward est au cœur de cet événement de quatre jours qui se déroulera du 29 février au 3 mars. Les sessions thématiques, les discours d’ouverture et les activités informelles mettent l’accent sur la transmission de connaissances entrepreneuriales et le réseautage.

Environnement inspirant

Le lieu exclusif, cette fois-ci en Islande, offre un environnement inspirant. Après le transfert de connaissances de la première partie de la journée, les participants se rendront dans la nature pour des activités ludiques. PwC, Four & Five et Trends veillent attentivement à ce que les entrepreneurs puissent participer à l’événement – les places sont limitées – afin qu’ils puissent partager leurs expériences en toute liberté. La Trends Winter University est en outre l’un des rares événements où l’écosystème technologique du nord et du sud du pays se réunit.