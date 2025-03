Transformer la livraison de repas en un modèle zéro déchet et socialement responsable : c’est le défi que s’est lancé Zia Papar avec TiffinTime, une start-up bruxelloise qui s’est inspirée des traditions culinaires ancestrales de Mumbai.

Zia Papar connaît bien les Dabbawallas, un réseau de livreurs de repas unique au monde de Mumbai d’où elle est originaire. Depuis 1890, ce système repose sur un circuit parfaitement huilé où des repas faits maison sont collectés chaque matin dans des boîtes en métal – appelées dabbas ou tiffins – puis livrées aux bureaux des travailleurs par vélo et train, avant d’être récupérées en fin de journée pour être réutilisées.

Une organisation quasi infaillible

La particularité de ce modèle réside dans une organisation quasi infaillible, sans recours aux technologies modernes. Chaque boîte est ainsi marquée avec un code couleur permettant d’identifier le point de collecte, le trajet et la destination finale. Ce système logistique, reconnu par la Harvard Business Review comme l’un des plus efficaces au monde, fonctionne avec moins d’une erreur pour 16 millions de livraisons.

En constatant l’impact environnemental des plateformes de livraison modernes, la fondatrice de TiffinTime a eu l’idée de s’inspirer en partie de ce modèle pour le transposer à Bruxelles.

«Les Dabawallas sont monnaie courante à Mumbai, où j’ai grandi. Les tiffins y sont depuis plus de 100 ans une solution écologique pour les repas pris sur le pouce. TiffinTime, c’est ma façon de faire découvrir cette solution durable originaire de ma ville natale à ma ville d’adoption », déclare Zia Papar. Installée depuis une quinzaine d’années dans la capitale, l’Indienne de 38 ans est également interprète de conférence indépendante pour la Commission européenne.

Le modèle repensé pour le marché bruxellois

Après une première tentative en septembre 2023, centrée sur les lunchs en entreprise, la start-up pivote rapidement vers une formule mieux adaptée à la nouvelle réalité du travail hybride. Depuis mai 2024, TiffinTime propose une fois par semaine en précommande sur son site un menu végétarien unique qui sera livré le vendredi soir. « Je m’appuie sur ma connaissance de la cuisine indienne. Je propose également des recettes végétariennes issues d’autres cuisines, méditerranéennes ou asiatiques par exemple, afin de démontrer qu’un repas végétarien peut être varié et délicieux, ce n’est pas seulement un geste pour la planète ».

Chaque menu est préparé maison, avec des produits frais et locaux, et sans gaspillage. « Grâce à la précommande, nous savons exactement combien de repas préparer pour les livraisons du vendredi soir, ce qui limite drastiquement les pertes alimentaires », souligne Zia Papar.

Zia Papar, fondatrice de Tiffin Time. (c) Gautier Houba

Une juste rémunération des coursiers

« Nous avons conçu TiffinTime pour les consommateurs en quête d’une alternative à la livraison traditionnelle, tant pour l’aspect écologique que pour la juste rémunération des coursiers à vélo», met en avant Zia Papar. Contrairement aux géants de la livraison, TiffinTime mise en effet sur une logistique locale et responsable. Les repas sont livrés via Urbike, une coopérative de cyclo-logistique bruxelloise qui garantit des conditions de travail équitables à ses livreurs. « Les applications de livraison de repas exploitent souvent un modèle d’emploi abusif pour offrir leurs services. Il est difficile d’ignorer les problèmes liés au travail de plateforme et à ses conditions précaires», avance Zia Papar.

Si le modèle fonctionne, TiffinTime a dû ajuster certains paramètres. La caution initiale de 45 euros pour les tiffins s’est révélée être un frein pour certains clients. « Nous avons remarqué que le montant pouvait dissuader de nouveaux utilisateurs de tester notre service », confie l’entrepreneuse.

Des consignes moins chères

Afin de lever cet obstacle, la start-up a opté pour un nouveau modèle de boîtes en inox plus abordable, qui permettra de réduire la caution à 30 euros. « Nos clients sont très engagés. Nous avons constaté que la perte des contenants est rare. Nous voulons que TiffinTime soit accessible au plus grand nombre, sans compromettre notre engagement zéro déchet », ajoute la fondatrice.

Lancé sur fonds propres avec un accompagnement de l’incubateur bruxellois Food Up, le projet de TiffinTime repose sur un modèle économique où la livraison est intégrée au prix du repas. Si les coûts sont plus élevés qu’un service classique, ils sont compensés par une fidélisation forte des clients, sensibles aux valeurs défendues par la start-up. A ce jour, la clientèle est encore modeste. Une trentaine de clients essentiellement des familles et des femmes passent commande chaque semaine.

« Nous avons une petite communauté engagée qui partage nos valeurs et nous suit dans cette aventure », se réjouit Zia. Depuis le lancement du service en mars 2024, 140 oupers pour deux ont été livrés à domicile, ce qui a permis d’éviter 633 contenants à usage unique. « Chaque boîte inox en circulation, c’est un déchet plastique en moins. L’impact peut sembler modeste, mais si chacun adopte ce modèle, les résultats seront considérables », affirme la fondatrice.

Référence en « takeaway » responsable

Aujourd’hui, la priorité de la start up est d’étendre la zone de livraison tout en assurant un volume de commandes suffisant pour pérenniser le modèle. « Nous avons commencé avec une petite zone de livraison pour assurer un service efficace et maîtriser les coûts. Mais à terme, nous espérons desservir toute la ville de Bruxelles », explique Zia Papar. En ce mois du vrac, des partenariats avec des magasins spécialisés sont aussi en cours, notamment avec Nowa market.

À terme, l’équipe – aujourd’hui composée de Zia Papar en cuisine et de son compagnon Gautier Houba qui s’occupe des aspects visuels et informatiques – espère pouvoir embaucher du personnel pour structurer sa croissance. « La demande est là, et si elle continue à croître, nous aurons besoin de renfort en cuisine et pour la gestion des commandes », anticipe-t-elle. Avec un marché de la livraison en pleine mutation et une demande croissante pour des solutions durables, TiffinTime pourrait bien devenir une référence bruxelloise en matière de takeaway responsable.