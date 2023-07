Nouveauté au Grand Prix de Spa-Francorchamps ce week-end: une application « made in Liège »

Avec le Grand Prix de Formule 1 en pièce maîtresse ce dimanche après-midi, le week-end s’annonce sportif sur le circuit de Spa-Francorchamps. Au total, 380.000 spectateurs sont attendus. Nouveauté cette année: l’application officielle est développée par une société belge. Une application tout-en-un.

Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps ce week-end. Alors que les coureurs sont tous des stars internationales, à l’image de Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, la nouvelle application officielle est quant à elle « made in Belgium ». Elle nous vient tout droit de Liège, à une trentaine de kilomètres du circuit.

C’est la société Deuse qui a développé l’application nommée « Formula 1 Belgian Grand Prix ». Cette dernière, créée en 2016 par les jumeaux Maxime et Julien Deuse, est spécialisée dans les outils technologiques sur mesure comme des applications, des sites web ou des logiciels, pour des entreprises de différentes tailles.

« Les organisateurs du GP nous ont fait confiance à 100% pour le développement de l’app. C’est génial d’avoir cette liberté et c’est super qu’ils aient fait appel à une entreprise belge. L’outil propose des services courants pour ce type d’évènement, mais aussi des fonctionnalités spécifiques, comme la carte interactive qui permet de se repérer sur le circuit. J’ai hâte de voir le résultat lors du Grand Prix », s’exprime Arthur De L’Arbre, gestionnaire du projet, dans un communiqué.

Fonctionnalités: une app pour tout

L’app s’ouvre sur une carte interactive stylisée. Les utilisateurs peuvent sélectionner (ou enlever, selon les besoins) 18 critères différents, comme Premiers secours, Écrans géants, Nourriture, Entrée, etc. Des pictogrammes apparaissent alors sur la carte. Comme dit plus haut, ils peuvent aussi se localiser sur la carte. Cette dernière leur proposera aussi un itinéraire pour se rendre au lieu voulu.

Ils trouveront également la programmation des différentes courses ayant lieu ce vendredi, samedi et dimanche, tout comme le programme du « divertissement », composé de concerts et d’interviews. L’application comprend aussi un classement en direct, par pilotes et par équipes, pour toutes les catégories.

Autre fonctionnalité: les utilisateurs peuvent ajouter leur billet d’entrée sur l’application, ainsi que la carte Parking.

« Cette nouvelle app est une très bonne initiative du Grand Prix de Spa-Francorchamps. Elle va véritablement faciliter la vie des visiteurs durant tout le week-end et leur offrir une meilleure expérience. Une application mobile, c’est désormais un outil répandu pour les évènements de cette ampleur. Cela permet de fournir un maximum d’informations aux spectateurs en toute simplicité », ajoute le CEO Maxime Deuse.

Entrepreneurs à succès

Deuse compte aujourd’hui 35 collaborateurs. Les deux frères ont créé la société à la fin de leurs études. Mais ils n’en étaient pas à leur premier coup d’essai. Ils se sont lancés dans l’informatique à 13 ans. En 2010, ils avaient ainsi mis sur pied une plateforme de mangas en ligne, qui attirait jusqu’à 100.000 lecteurs mensuels. De quoi intéresser la Big Tech: la plateforme a par la suite été rachetée par une entreprise de la Silicon Valley.