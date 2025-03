Monizze rachète Offr et remonte dans la chaîne de valeur

Au travers d’une “petite acquisition”, la firme connue pour ses chèques et titres sociaux électroniques entame une véritable diversification et se lance, de pleins pied, à l’assaut d’une activité en croissance : le soutien à la gestion des rémunération flexible pour les PME.

C‘est un mouvement stratégique que vient de réaliser Monizze, l’entreprise spécialisée dans les chèques électroniques. Elle annonce, en effet, l’acquisition d’Offr, une start-up bruxelloise spécialisée dans la gestion flexible des rémunérations. Le rachat de cette petite structure s’inscrit dans une réflexion stratégique qui va permettre à Monizze de sortir du seul marché des titres sociaux où elle est connue. « Notre mission générale n’est pas seulement de fournir des chèques repas et autres chèques en version électronique, nous nous fixons comme objectif d’aider les entreprises à mieux gérer leurs rémunérations, tout en apportant plus de flexibilité et de simplicité », insiste Jean-Louis Van Houwe.

Or, avec l’évolution des réglementations sur le budget mobilité et la simplification des plans cafétéria, les entreprises belges, en particulier les PME, sont de plus en plus en quête de solutions flexibles. Pourtant, selon Monizze, 40 % des PME ne proposent toujours pas d’avantages extralégaux, faute de moyens ou de temps. « Nous avons observé cette tendance depuis plusieurs années et avons développé des outils pour aider les employeurs à mieux structurer leur politique de rémunération » continue le patron. La jeune pousse Offr propose une telle solution, sous forme numérique… « Leur expertise et leur technologie sont un accélérateur pour Monizze », se réjouit Jean-Louis Van Houwe qui précise que Monizze « remonte dans la chaîne de valeur. On opérait juste les titres et les chèques jusqu’ici, mais ici nous allons pouvoir nous renforcer sur notre stratégie d’aider les entreprises à donner du pouvoir d’achat.»

Avec 75 000 clients et un réseau bien établi, l’entreprise va permettre à Offr de déployer sa solution à grande échelle. Sa solution est un simulateur salarial, un générateur d’offres flexibles et personnalisables, des outils de projection budgétaire RH,… « Pour franchir un cap, nous devions aller plus loin dans l’exécution des plans de rémunération flexible », expliquent les cofondateurs d’Offr qui ont vendu leur boîte, à 100%, à Monizze.

Fondée en 2022, Offr compte 5 personnes dont les 3 fondateurs et avait réalisé une levée de fonds en 2023. Se vendre aussi rapidement peut dès lors sembler étrange alors que la firme tablait sur une forte croissance et ambitionnait d’atteindre, fin 2026, un chiffre d’affaires d’un million d’euros récurrent. « Cela ne signifie pas que la boîte allait mal, précise néanmoins Jean-Louis Van Houwe. Ils étaient à la croisée des chemins avec ce que l’on fait puisque nous étions sur l’exécution et eux le simulateur. Mais s’ils comptent de beaux clients, Monizze en totalise 75.000! Ils sentaient que pour aller plus vite, ils devaient travailler sur des solutions dans l’exécution après leur simulation. Nous avions développé cette solution…»

Un fin connaisseur de la start-up nous confirme que c’était « le bon timing alors que rien n’est simple actuellement pour les start-up. Le produit colle bien à la demande mais pour avoir rapidement plus d’impact dans le contexte actuel, s’adosser à une boîte dynamique comme l’est Monizze ne peut qu’être positif.»

Si les entreprises ne dévoilent pas le montant de l’acquisition, un investisseur nous précise que l’opération est “bonne” même si la vente est sans doute un peu rapide pour maximiser son retour sur investissement.