La start-up KRIKET veut faire manger des grillons aux sportifs

Manger des insectes n’est pas encore vraiment entré dans les mœurs. Les fondateurs de la start-up bruxelloise KRIKET entendent bien faire évoluer les mentalités avec leur nouvelle gamme de barres céréales à base de farine de… grillons. Leur nouvelle cible : les sportifs.

Au cours de l’été 2016, Michiel Van Meervenne, alors journaliste spécialisé en agriculture et en alimentation, a une révélation lors de la visite de la ferme urbaine Little Food active dans l’élevage de grillons. Il y découvre les “superpouvoirs” durables et nutritifs de ces petits insectes. Pourquoi alors n’en trouve-t-on pas en supermarchés s’interroge-t-il ? Il se donne une mission : créer la « nourriture parfaite » à base de grillons. Anneleen, sa sœur, le rejoint dans l’aventure. Ensemble, ils aboutissent à la confection de la première barre de céréales belge à base de ces insectes. Après avoir lancé une campagne de crowdfunding et récolté plus de 13.000 euros auprès de 250 donateurs, leur start-up KRIKET est lancée officiellement en septembre 2018.

« Nous avons lancé KRIKET en pleine vague d’actions et de manifestations des jeunes pour sauver le climat. Greta Thunberg était alors la star des réseaux sociaux et des médias, c’était avant que le Covid ne vienne tout chambouler », déclare Michiel Van Meervenne à Trends Tendances. Depuis, l’entrepreneur explique que le discours aux consommateurs a un peu changé. « Avant, on mettait plus en avant la durabilité des produits. Maintenant, on s’adresse davantage au consommateur, en lui proposant un en-cas avant tout sain pour lui. Et s’il peut être durable, c’est tout bénéfice. »

Changer les mentalités

À côté de leur gamme de barres céréales et de leur granola destinés au grand public, leurs nouvelles barres chocolatées hautement protéinées (33%) et riches en fibre ciblent davantage les sportifs. Les deux fondateurs veulent faire changer petit à petit les mentalités. Selon « le baromètre des insectes » que KRIKET a mené en 2021 en collaboration avec HO Gent, 34% des répondants ont déjà goûté des insectes, près de 76% sont ouverts à l’idée. Une des conclusions de leur enquête étant que les insectes invisibles diminuent la barrière de la consommation. Les fondateurs de KRIKET essaient d’aller dans ce sens. Le packaging de leurs produits est assez semblable à celui des barres classiques, sans référence ou photo de grillon. Seul s’y réfère le nom de la société.

Les grillons, champions de la durabilité

« L’aspect visuel est très important dans ce genre de produits. Pour éviter l’aspect parfois rebutant de l’insecte, nous voulions travailler avec de la poudre de grillon, incorporer l’insecte dans un produit qui ne nécessite pas d’être cuisiné », explique Michiel Van Meervenne. Le grillon est très nutritif. Il possède toutes les qualités pour quiconque désire réduire son empreinte écologique tout en gardant de nombreux nutriments. Le petit orthoptère au léger goût de noisette contient ainsi deux fois plus de protéines que la viande de bœuf, deux fois plus de fer que les épinards, sept fois plus de vitamines B12 que le saumon. Il est aussi plus riche en calcium que le lait. Niveau durabilité, le grillon a une empreinte climatique très basse. Pour produire la même quantité de protéines, il produit 60 fois moins de gaz à effet de serre et consomme 2.000 fois moins d’eau que le bœuf, vantent les fondateurs de KRIKET.

Pour produire la même quantité de protéines, le grillon produit 60 fois moins de gaz à effet de serre et consomme 2.000 fois moins d’eau que le bœuf

Pour préparer leur barre chocolatée qu’ils qualifient de « petite bombe durable protéinée », Michiel et Anneleen ont misé sur des ingrédients sains 100% naturels pour un Nutri Score A ou B. Ils utilisent, entre autres, de la racine de chicorée pour son faible apport sucré, à la place du maltisol, un édulcorant extrait de l’amidon de blé ou de maïs aux effets laxatifs. La farine de grillon contenue dans les barres KRIKET provient d’Albinsecta, une ferme située aux Pays-Bas. « Il n’y a malheureusement plus de production de grillons en Belgique, les pionniers Little Food ont cessé leur activité », explique l’entrepreneur bruxellois.

En mai 2020, le groupe Colruyt est devenu actionnaire minoritaire de la start-up. « C’est plutôt confortable d’être soutenu par un tel groupe, cela nous donne une belle visibilité pour notre gamme », concède Michiel Van Meervenne. La collaboration permet à KRIKET de proposer ses produits en Belgique et à l’étranger et d’en développer de nouveaux. Cerise sur le gâteau, la start-up est certifiée B Corp depuis décembre 2022, une solide reconnaissance en termes de durabilité. Depuis son lancement, KRIKET a vendu plus de 500.000 barres de céréales.