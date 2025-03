La start-up de Gand HappyClient aide les entreprises B2B et B2C à collecter et partager des témoignages vidéo de clients et d’employés satisfaits.

La vidéo est devenue une forme dominante de communication en ligne. La start-up de Gand HappyClient aide les entreprises B2B et B2C à collecter des témoignages vidéo authentiques de clients et d’employés satisfaits. “Ce type de témoignages authentiques aide à renforcer leur marque”, expliquent les fondateurs, Lorenzo Bown et Jonathan Dierckens. Bown est également le fondateur de l’entreprise de vidéos StoryMe, tandis que Dierckens a déjà construit des plateformes évolutives et des processus automatisés avec l’intelligence artificielle (IA), notamment chez In The Pocket. Cette combinaison a conduit à la création de HappyClient.

Qu’est-ce qui rend HappyClient unique ?

“Les clients et les employés peuvent partager leurs enregistrements, qu’ils ont réalisés par exemple avec leur smartphone, d’un simple clic”, expliquent les fondateurs. “Ensuite, notre modèle d’IA automatise le processus suivant : la sélection des meilleures contributions, le montage, les sous-titres et le traitement des vidéos dans divers formats. Grâce à l’automatisation, cela peut être beaucoup moins cher que ce qui serait possible avec des entreprises de vidéos traditionnelles et des applications classiques.”

Comment l’idée est-elle née ?

“Nous savons, d’après des conversations avec des spécialistes du marketing et des professionnels des ressources humaines, que les témoignages vidéo ont un grand impact en ligne, mais que le processus classique est chronophage et coûteux.”

Quelle est la cible de HappyClient ?

“Nous nous concentrons sur les organisations qui souhaitent collecter et partager des vidéos de personnes satisfaites de manière économique et à grande échelle. Les équipes de vente et de marketing les utilisent pour la conversion, tandis que les équipes RH visent à renforcer leur image de marque en tant qu’employeur. Ces deux cibles partagent les vidéos via plusieurs canaux – tels que leur site web, des mailings, des publicités et les réseaux sociaux.”

Comment est financée l’entreprise ?

“HappyClient a récemment été sélectionnée pour le programme d’accélérateur imec.istart, qui fournit un financement de 100 000 à 250 000 euros aux start-ups. De plus, nous bénéficions d’un espace de travail pendant un an au Wintercircus de Gand. Nous avons également des discussions en cours avec des business angels et des investisseurs en capital-risque.”