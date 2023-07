Golfed : le Vinted des golfeurs

C’est tout frais, tout neuf. Golfed est une application 100% mobile de vente de seconde main à destination des golfeurs. Le service qui couvre actuellement le territoire belge devrait s’étendre à sept autres pays européens d’ici septembre.

Un an et demi qu’il travaillait dessus. Tous ses week-ends y sont passés, ses soirées aussi, et même certains petits matins pour des calls aux aurores avec son partenaire indien de développement. Quand on évoque l’investissement nécessaire au lancement de son projet, c’est à l’énergie qu’il y a consacré qu’il pense et non aux 20.000 euros mis sur la table.

Adrien Clapiz est consultant en informatique et passionné de golf. “J’avais du matériel à la maison qui ne me servait plus et je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas sur le marché d’endroit spécialisé pour la revente, explique-t-il. En même temps, je voyais ma femme qui vendait les vêtements des enfants sur Vinted, tout partait, le beau comme le moins beau.” L’idée était là… Les connaissances aussi.

Transaction sécurisée

Niveau concurrence, on trouve des acteurs tels que Marketplace, 2ememain, ou encore Le Bazar des Golfeurs, un modèle qui n’est actif que sur le seul marché français. Alors quoi de plus? “Golfed propose un processus d’achat-vente de A à Z, entièrement sécurisé et assurant une certaine qualité des produits vendus, précise Adrien Clapiz. Le vendeur doit formellement s’identifier avec sa carte d’identité. On vérifie l’inscription, pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un faux profil, et que les articles mis en ligne sont bien destinés à la plateforme et qu’ils sont vendables. Pas question de proposer un club qui a joué pendant 25 ans…”

Le payement en ligne sécurisé est généré via la plateforme Strike. “L’argent est stocké sur un compte de tiers, indique l’entrepreneur. Une fois en possession de l’article, l’acheteur dispose de 24 heures pour vérifier le colis et valider la transaction avant que l’argent ne soit versé au vendeur. Si le produit ne correspond pas aux attentes, une plainte est introduite et nous prenons le dossier en charge. Avec l’argent bloqué sur le compte de tiers, nous sommes capables de tenir l’église au milieu du village.”

Pour l’heure, la livraison est assurée par bpost, mais UPS et Mondial Relay rentreront bientôt dans la danse. “Et ce afin de proposer des solutions de packaging et de delivery différentes en fonction de la taille des colis et des partenaires.” La commission de 8,5% est, elle, à la seule charge de l’acheteur. Le dépôt est gratuit pour les vendeurs privés tandis qu’un abonnement mensuel de 50 euros est demandé aux professionnels qui mettent en vente des fins de série, des clubs de démo, du matériel invendu des années précédentes, etc.

L’objectif de Golfed, disponible en version web ou appli, est de s’imposer en tant que plateforme européenne. Aujourd’hui actif sur le seul marché belge, le service sera accessible dans sept pays supplémentaires d’ici septembre: Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, France, Italie, Portugal et Espagne. “Le temps de finaliser la mise en place tout ce qui a trait à la réglementation TVA, à la livraison, etc. dans ces zones géographiques”, précise Adrien Clapiz.

Miguel Tasso